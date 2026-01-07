Kobni zahvat. Influencerica preminula u 38. godini

Talijanska influencerica Yulia Burtseva, poznata po glamuroznom sadržaju i objavama iz privatnog života, preminula je u 38. godini nakon estetskog zahvata u Moskvi. Na Instagramu je imala više od 74 tisuće pratitelja.

Zahvat u privatnoj klinici i naglo pogoršanje stanja

Prema navodima ruskog portala MSK1, Burtseva je 4. siječnja podvrgnuta plastičnoj operaciji u privatnoj klinici u Moskvi. Ubrzo nakon zahvata njezino se stanje pogoršalo, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu, gdje je kasnije proglašena mrtvom.

Nakon njezine smrti pokrenuta je istraga. Kako navodi MSK1, nadležna tijela otvorila su kazneni predmet kako bi se utvrdilo postoje li elementi kaznenog djela, uključujući sumnju na nemar.

"Istražitelji moskovskog Istražnog odbora rade na mjestu događaja", stoji u prevedenoj izjavi Moskovskog istražnog odbora koju prenosi MSK1. Dodaje se i kako će "u kratkom roku biti zaplijenjena potrebna službena i medicinska dokumentacija", te da se naređuje niz vještačenja, uključujući medicinsko.

Yulia Burtseva stekla je publiku dijeleći isječke obiteljskog života te objave o odnosu sa suprugom Giuseppeom i njihovom malom kćeri. Posljednja objava na Instagramu datira od 5. prosinca, a u njoj se pojavljuje njezina kći.

Objava je nakon vijesti o smrti preplavljena komentarima pratitelja koji izražavaju šok i sućut.

"Kako je život nepredvidiv", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Bože, njezina kći je sada bez mame… moje saučešće obitelji i prijateljima." Neki su u komentarima istaknuli i upozorenje drugima: "Tragičan podsjetnik da nijedan zahvat nikad nije u potpunosti rutinski."

Istraga bi trebala razjasniti okolnosti

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti zahvata ni o točnom uzroku smrti. Više informacija očekuje se nakon dovršetka forenzičkih i medicinskih vještačenja te analize zaplijenjene dokumentacije.