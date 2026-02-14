Knjige Vjekoslave Huljić će se uvesti kao lektire? Autorica najpoznatijih domaćih pjesama napunila školsku knjižnicu, tražilo se mjesto više

Osnovna škola „Ravne njive – Neslanovac“ ugostila je Vjekoslavu Huljić, autoricu knjiga za djecu, a koja je široj javnosti poznatija kao autorica tekstova popularnih pjesama za koje njezin suprug Tonči sklada glazbu.

Knjižnica Škole bila je ispunjena do zadnjeg mjesta, a susret su organizirali izv. prof. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov, voditeljica Katedre za književnost i kulturu pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu, ravnateljica škole profesorica Haidi Mimica Tudor, knjižničarka škole Ana Bonači te voditeljica aktiva Hrvatskoga jezik i književnosti u školi Antonela Berić. Voditeljice susreta bile su učenice Karmela Politeo i Sara Cvrtak, a atmosferi je dodatno doprinio i školski bend, koji čine učenici Antonia Žeravica, Ivan Tešija, Lucija Krivić i Gabriel Milun. Pod vodstvom profesora Zlatka Norca izveli su pjesme za koje je tekst napisala Huljić.

Entuzijastični aktiv hrvatskoga jezika u školi prihvatio je prijedlog izv. prof. dr. sc. Armanda Šundov da se knjige Vjekoslave Huljić uvedu kao lektire jer se radi o kvalitetnomu štivu u kojemu se obrađuju problemska pitanja u dalmatinskome prostoru uz puno humora, dijalektizama i žargonizama. Na susretu su bili i studenti kolegija Književnost za mladež u nastavi koji vodi prof. Armanda Šundov i na kojemu se uvode novi sadržaji. Huljić je predstavila sadržaj svojih adolescentskih romana i s oduševljenom publikom razgovarala je o važnosti čitanja i pisanja u digitalno doba.