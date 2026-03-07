Klinika za očne bolesti KBC-a Split: 80 tisuća pregleda i 9 tisuća operacija godišnje

Klinika za očne bolesti KBC-a Split je medicinska, znanstvena i nastavna baza za područje oftalmološke djelatnosti u južnoj Hrvatskoj u kojoj se izvode sve vrste dijagnostičkih i kirurških postupaka. Klinika je sastavljena od dva Zavoda - za bolesti kirurgiju prednjeg i stražnjeg očnog segmenta, a djelatnost se odvija kroz polikliniku, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju i operacijski blok.

„Na godišnjoj razini obavi se više od 80.000 pregleda i više od 9.000 raznih operacijskih zahvata na oku. Južno od poveznice Zagreb - Rijeka, Klinika za očne bolesti KBC Split je jedina oftalmološka ustanova koja obavija sve vrste oftalmoloških operacijskih zahvata. Južno od te poveznice nitko osim nas ne obavlja operacije stražnjeg segmenta oka, komplicirane traume oka, glaukoma, strabizma, operacija orbite. Radimo jednostavne transplantacije rožnice, a moram napomenuti da smo nekoliko godina uveli i redovitu eksplantaciju rožnica“, naglasio je predstojnik prof. dr. sc. Kajo Bućan.

„Dani ležanja na ostalim klinikama su puno veći i manji je broj ljudi. Kod nas je obrnuto i imamo veliki broj pacijenata. Riječ je uglavnom o starijoj populaciji koja, osim što slabo vidi, ima i druge popratne dijagnoze. Osoblja je malo, ali svi daju sve od sebe da pacijenti budu zadovoljni“, istaknula je glavna sestra Klinike Ankica Jurčević, univ. bacc. med. techn.

Na stacionarnom dijelu Klinike hospitaliziraju se teži bolesnici koji zahtijevaju operacijsku obradu za koju stručni bolnički tim na raspolaganju ima dvije velike operacijske dvorane i dvoranu za manje zahvate. „Prvi dio stacionara odnosi se na prednji segment oka. Riječ je uglavnom o upalama, glaukomu, bolesti orbita, vjeđa i živca. Drugi dio je stražnji segment oka gdje se najčešće obavlja liječenje mrežnice i žute pjege. Kirurgija i jednodnevna kirurgija su obime i sveobuhvatne“ pojasnio je izv. prof. dr. sc. prim. Veljko Rogošić. Instrumentarka Tanja Plazibat, univ. bacc. med. techn. koja u operacijskoj dvorani radi već 40 godina otkrila je kako se dnevno u dvije dvorane obradi između 20 i 25 pacijenata, a u maloj dvorani i do 60 ljudi.

Klinika je opremljena svim potrebnim uređajima za provođenje moderne medicine, a zahvaljujući stalnom usavršavanju te sudjelovanju u organizaciji brojnih međunarodnih sastanaka i kongresa, djelatnici klinike pacijentima mogu isporučiti liječenje po najsuvremenijim standardima. „Naša struka pokriva cijelu populaciju, stalno napreduje i vrlo je zanimljiva. Iako je riječ o jednom organu, on je toliko diferentan da je svaki zahvat specifičan na svoj način. Kako je riječ o mikrokiruškoj struci stalno se traži vježba i usavršavanje. Radi se doslovno o milimetrima i stvarno treba biti dosta skoncentriran i izvježban“, pojasnio je prim. dr. sc. Robert Stanić.

Mladim liječnicima oftalmologija je i dalje izrazito privlačna grana medicine, pa je pred pliskom oftalmologijom svjetla budućnost. Dr. Šime Kabić, FEBO svjedoči da mu se u specijalizaciji posebno svidjela njena širina. „Radi se od same prevencije i ambulantnog rada sve do invazivnih i mikrokiruških operacija. S obzirom da naša klinika slijedi svjetske trendove, nadam se da ćemo i dalje pratiti brzi tehnološki napredak, individualno se prilagođavati pacijentima, te snažnije primijeniti umjetnu inteligenciju koja će nam omogućiti bolju dijagnostiku i liječenje“.

Najveći broj pacijenata obradi se na oftalmološkoj Poliklinici u sklopu koje svakodnevno djeluje 10 ambulanti: 5 općih specijalističkih i 5 subspecijalističkih i u kojima se, uz preglede, dodatno obavlja i sva potrebna dijagnostika. „Na dnevnom nivou kroz ambulante se obradi 350 pacijenata, a mjesečni prosjek je 7000 pacijenata. Nemamo dovoljno medicinskih sestara pa jedna sestra pokriva dvije ambulante, radi se prekovremeno, ali nastojimo da to naši pacijenti ne osjete“, naglasila je glavna sestra poliklinike Sanka Pavičević, univ. bacc. med. techn.

Među najposjećenijim ambulantama je ona za retinu, odnosno mrežnicu, u kojoj se diagnosticiraju i liječe bolesti stražnih segmenta oka, poput diabetičke retinopatije, makularne degeneracije i odjepljenja mrežnice. Izv. prof. dr. sc. Ljubo Znaor pojašnjava da je senilna makularna degeneracija najčešći uzrok sljepoće u razvijenim zemljama. „Imamo veliki broj pacijenata iz cijele regije koji nam dolaze na mjesečnoj bazi na preglede i po potrebi na intravitrealnu terapiju. Ona podrazumijeva do 9 injekcija godišnje kako bi se vid održao kvalitetnim, a tu terapiju mogu primiti jedino u KBC-u Split. Pacijenti s problemima očnog tlaka liječe se na ambulanti za glaukom, kroničnu progresivnu bolest koja je drugi vodeći uzrok sljepoće u svijetu. „Pacijenti s tim problemima moraju minimalno dva puta godišnje dolaziti u našu ambulantu na kontrole i različite pretrage kako bismo, ovisno o stupnju glaukoma, odredili modalitet liječenja. Liječiti se može konzervativno tj. davanjem kapljica doživotno, lasersko liječenje ili pak operativno liječenje“, kazala je dr. sc. Josipa Marin Lovrić. Rad dječje oftalmološke ambulante specifičan je spoj vrhunske medicine i strpljivog pedagoškog pristupa. Prim. Irena Marković navodi da je riječ o malenim neverbalnim pacijentima koji zahtijevaju puno više vremena i strpljenja. „Radimo i sa nedonoščadi koje pregledavamo još dok su na neonatologiji, a oni su naši pacijenti i nakon izlaska iz bolnice. Također, u sklopu naše djelatnosti je i probir četverogodišnjaka pri nacionalnom programu Ministarstva zdravstva“.

Trenutno je na Klinici zaposleno 29 specijalista, 6 specijalizanata, 37 medicinskih sestara, među kojima 9 instrumentarki, te pomoćno i administrativno osoblje. Klinika je nastavna baza za studente medicinskog fakulteta u Splitu kao i drugih zdravstvenih studija, te omogućuje provođenje stručnih ispita te specijalističkog i subspecijalističkog staža. Svi specijalisti imaju status užeg specijalista, a njih dvoje su ove godine u Berlinu i Parizu položili Europski ispit specijalizacije iz oftalmologije i optometrije. Tako da se može reći da je budućnost oftalmologije u splitskoj bolnici zagarantirana.