KLIKER festival stiže u Split, od besplatnog koncerta u Podrumima, do predstava i radionica za bebe i djecu u Domu mladih

ragi roditelji, drage bake i djedovi, učitelji i odgojitelji, od 15. do 18. listopada Split postaje najveće igralište za maštu, pokret i umjetnost.

Kliker festival, jedan od najpoznatijih hrvatskih festivala suvremenog plesa i kazališta za najmlađe, po prvi put dolazi u Split i donosi pregršt zanimljivih događanja, od radionica i predstava za bebe, preko predstava za predškolce, do besplatnog koncerta za djecu u Podrumima Dioklecijanove palače. Istražite s vašim najmlađima svijet glazbe i plesa na uistinu jedinstven način.

Tijekom četiri dana program će oživjeti Dom mladih i Dioklecijanove podrume, donoseći niz predstava, koncerata i radionica koje potiču igru, dodir, pokret i zajedništvo.

Donosimo raspored i pregled svih aktivnosti u nastavku

PREDSTAVE I KONCERTI

ORI (3+) – predstava na preklop

16. listopada u 17:00 h

Dom mladih / Amfiteatar

ORI, interaktivna plesna predstava za djecu vrtićke dobi (3+) koja spaja svijet suvremenog plesa i umjetnost origamija u multisenzorno, interaktivno kazališno iskustvo. Kroz jednostavne, ali izražajne pokrete i zvukove papira, predstava otkriva čaroliju transformacije – kako se papir može presaviti u nebrojene oblike, baš kao i ljudsko tijelo u plesu.

LJUBIČASTOST (3+) – besplatan koncertno-plesni spektakl za djecu

17. listopada u 18:00 h

Dioklecijanovi podrumi

Ulaz slobodan (ulaznice preuzeti na blagajni Podruma)

LjubičastoST je interaktivni elektro-pop koncert za djecu i njihove obitelji koji u središte stavlja glazbeni doživljaj i zajedničku igru. Nastao na temeljima višestruko izvođene plesno-glazbene predstave Ljubičasto kolektiva VRUM, ovaj koncert u izvedbi elektro-pop dua Cura & Dečko i dijela plesnog ansambla predstave, donosi razigrane elektroničke ritmove, originalne stihove i pozive na kretanje, pjevanje i istraživanje.

BAJA BUF (10–24 mj.) – predstava za bebe

18. listopada u 10:00 h

Dom mladih / Beton Kino

BAJA BUF - događanje, predstava i igra, kreirana za i sa bebama starosti 10-24 mjeseca. Odvija se u velikom i mekanom prostoru koji nudi mirno i sigurno okružje. Što se događa kad beba dobije potpunu slobodu u sigurnom prostoru sa osobom koja prati i reflektira svaki njihov pokret, zvuk, raspoloženje? Roditelji / staratelji ostaju prisutni u prostoru, dok djeca shvaćaju činjenicu da su zapravo ona sama “za volanom”. Režirajući svoj vlastiti pokret bebe stupaju u interakciju sa izvođačima i nepredvidljivi i zaigrani dijalog slobodnog tijeka govora tijela kreće…

RADIONICE

CONTAKIDS (2–5 g.)

18. listopada u 11:00 h

Dom mladih / Beton Kino

CONTAKIDS, interaktivna radionica za roditelje i djecu (od 2 do 5 godina starosti). Jedinstveno vrijeme za djecu i roditelje gdje se uče kretanju jednih s drugima kroz fizički kontakt. Plešu, bave se gimnastikom i dijele zabavu igranja u parovima i skupinama, što pomaže djetetu u jačanju motoričkih sposobnosti i samopouzdanja. Ova uzbudljiva metoda kretanja temelji se na ideji aktivnog i svjesnog korištenja bliskog fizičkog kontakta između roditelja i djeteta i razvijanja duboke komunikacije između njih. Djecu sudjeluju u radionici u paru s jednim roditeljem ili drugim skrbnikom. Nije potrebno prethodno iskustvo.

BRLOG – radionica za odgajatelje i učitelje

18. listopada u 17:00–20:00 h

Dom mladih / Beton Kino

BRLOG - edukativna radionica za odgajatelje/ice, učitelje/ice, radnike/ice s mladima. Svakodnevni rad s djecom zahtjeva mnoštvo kreativnih ideja kojima bi se podržala dječja znatiželja, potrebe za kretanjem, učenjem pa tako i opuštanjem. Na ovoj radionici polaznicima će se približiti i prenijeti načini na koje se s plesom i pokretom može raditi s djecom s posebnim fokusom na to kada u danu je to moguće, potrebno ili poželjno. Temelj za radionicu je Brlog album. Album je izdala Umjetnička organizacija SHOOMA i autorski ga potpisuje Irma Unušić zajedno s ostalim suradnicima, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Ulaznice i informacije: shop.adriaticket.com/event-details/4347/kliker-festival-2025