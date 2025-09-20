Klavir Pere Gotovca stigao u Gradsku knjižnicu Marka Marulića

U Godini Jakova Gotovca i Ive Tijardovića Knjižnici Dalmatini Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu poklonjen je klavir pokojnog hrvatskog skladatelja i dirigenta Pere Gotovca, zajedno s fundusom njegovih nagrada i priznanja. Donaciju je osigurala njegova kći i unuka Jakova Gotovca, Katja Gotovac, uz posredovanje suradnice knjižnice Herci Ganze.

Pero Gotovac, koji je preminuo 2017. godine, diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1956., a nakon 17 godina u diskografskoj kući Jugoton, postao je dirigent u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komedija. Bio je član Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva skladatelja, gdje je obnašao funkcije predsjednika i potpredsjednika.

Iako je veći dio života proveo u Zagrebu, Pero Gotovac ostavio je dubok trag u dalmatinskom glazbenom ambijentu, posebice skladbama za kultne serije Miljenka Smoje 'Naše malo misto' i 'Velo misto'. Naslijedio je ljubav prema dalmatinskoj narodnoj glazbi i klapskoj pismi od svog oca Jakova Gotovca. Kao umirovljenik posvetio se etnomuzikologiji te redovito skladao za Festival dalmatinskih klapa u Omišu, osvojivši sedam nagrada na Večeri novih skladbi, uključujući nekoliko Zlatnih, Srebrnih i Brončanih plaketa 'Biser Jadrana'. Dobitnik je i Porina za životno djelo te brojnih drugih nagrada i odlikovanja, uključujući Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Klavir i fundus nagrada bit će smješteni u Jakšinoj Kamari u Zagrebačkoj ulici, gdje će služiti za programe knjižnice i čuvati glazbenu ostavštinu Pere Gotovca.

Herci Ganza ističe da je ovim gestom ostavština skladatelja postala dostupna građanima Splita i da će potaknuti očuvanje glazbene tradicije te popularizaciju dalmatinske glazbe među mladima.