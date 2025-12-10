Klasić: "Tko veliča ustaštvo, ima problema s mozgom..."

"Kada sam se u ljeto 1991. prijavio u Zbor narodne garde, to je bilo ludo razdoblje. Bio sam najmanji i najmršaviji pa kada samo dobili pošiljku uniformi iz NATO baze, a sve brojevi M i S, samo je meni pasala. Janku Bobetku, naravno, nije. Bio sam u vojsci tri mjeseca. Mislim da me desničari zbog toga doživljavaju kao veću prijetnju. Od nekoga tko se zove Hrvoje, iz hrvatske je obitelji i 1991. nije nigdje pobjegao. Nisam ni tada bio nikakav heroj, niti sam sada", govori u Briefing dr. sc. Hrvoje Klasić, profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Napominje da postoje mitovi o jedinstvu u Domovinskom ratu.

"Vidio sam kako se tada u vojsci gledalo na Hrvate koji su bili oficiri JNA ili na dobrovoljce koji su bili vezani uz SDP. Nisu svi dragovoljci imali ista prava ni u ratu ni nakon njega. Bio je s nama i jedan čovjek iz emigracije koji je naredio da sve uniforme budu crne. Bio je pijan više nego trijezan pa nije bio u stanju zapovijedati. Bio je skoro skandal kada je došla TV ekipa iz Francuske, a oni su ih dočekali u crnim uniformama s Pavelićevim slikama, pozdravljajući Hitlera. Bio sam na straži u stožeru kada je Luka Bebić kao ministar obrane u ljeto 1991. došao u Sisak, dočekao ga je Bobetko, a za osiguranje su bili zaduženi dečki u crnom. Sjećam se Luke koji je pitao tko su oni. Najluđe od svega je što je među tim dečkima u crnom bilo i puno Srba", otkriva KlasiĆ, a prenosi Jutarnji list.

"Moj prijatelj Srbin iz Siska je obukao hrvatsku uniformu i bio ranjen, a naš prijatelj Hrvat je otišao u Njemačku iz koje se kasnije vratio kao frajer, dok je ovaj ostao sisački Srbin i problem mi je kada njemu netko docira o domoljublju. Za mene je ići u rat i štititi svoj dom obaveza. Opet bih isto postupio bez obzira tko bi nas napao. Nisam nikad ratovao protiv Srba nego protiv idiota. I u ratu sam slušao Bajagu i imao prijatelje iz Srbije", govori Klasić. Napominje da dio desnice u biografije Franje Tuđmana vidi da je bio nacionalist, disident, politički zatvorenik i na čelu Hrvatske u vrijeme rata, ali ne vide da je svojevoljno bio komunist, partizan, oficir JNA, da je 20 godina, od 1941. do 1961. dobrovoljno svaki dan nosio zvijezdu petokraku na čelu i da je napredovao u karijeri u vrijeme kada se događaju Bleiburg, suđenje Stepincu i mnogim drugim svećenicima i Goli otok.

"Tuđman je za sebe krajem 80-ih godina govorio da je marksist. Bio je antifašist i zeznuo je brojne današnje HDZ-ovce jer je ubacio antifašizam u javni prostor, u Ustav, dao mu praznik... Mislim da bi većina njih izbacila antifašizam iako je to bio jedini događaj u povijesti hrvatskog naroda kada smo bili svjetski ne bitni nego megabitni. Hrvati su dali nemjerljiv doprinos u borni protiv Hitlera, Mussolinija i njihovih priljepaka poput Draže Mihajlovića i Ante Pavelića", ističe Klasić dodajući da je neusporedivo veći broj Hrvata bio u partizanskim nego u ustaškim jedinicama.

"Hrvati 1918. nisu imali alternativu ulasku u Jugoslaviju. Alternativa bi bila da Hrvatska izgleda kao Zagrebačka županija. Nisu imali alternativu ni nakon Drugog svjetskog rata. Kako je nakon NDH, marionetske fašističke tvorevine koja u prosincu 1941. najavljuje rat Americi i Engleskoj, Zapad kao pobjednik Hrvatima mogao dati neovisnu državu? S druge strane partizanski pokret je bio jugoslavenski i borio se za državu u kojoj će svi narodi biti ravnopravni. I bili su. Zagreb je bio najveći industrijski grad u socijalističkoj Jugoslaviji, a jedina republika koja je imala svoju himnu je bila Hrvatske. Predsjednik je bio Hrvat", govori Klasić pa naglašava da je zato civilizacijski poraz priču o zvijezdi petokraci svesti na rušenje Vukovara.

"Današnja Hrvatska je po Ustavu slijednik SR Hrvatske koja je imala zastavu sa zvijezdom. Nisu Dinamo osnovali ustaše nego komunisti i najveće rezultate je klub ostvario sa zvijezdom u grbu. Hajduk je dugo imao samo zvijezdu u grbu. Većina pokretača Torcide su bili članovi Komunističke partije, a neki i UDBA-e. Zvijezda petokraka nije simbol zločina. To je palo i na sudu u Strasbourgu. U kukastom križu i slovu u nema ništa dobro. Što bi bilo da netko poželi zabraniti križ jer su se dogodili inkvizicija, križarski ratovi, spaljivanje ljudi na lomači, silovanja djece od svećenika", pita se Klasić.

"Plenković je shvatio da se HDZ zadnjih 35 godina pokušava igrati oko centra i zanemaruje dio desnice pa im netko izađe iz stranke poput Pašalića, Hasanbegovića ili Penave i odvuče dio desnih birača. Pa je on kao pragmatičan političar otišao malo kod Thompsona da ljudi misle da je on desno. Vraga je on desno. To bi ga moglo koštati. Mislim da na sljedećim izborima desnica gubi. Gledajući zadnja dva izbora, broj birača ljevice raste više nego birača desnice. Onaj tko je tolerirao desni ekstremizam se na kraju najviše opekao. Plenkovića bi desni iz njegove stranke mogli pojesti, a i antifašistički skupovi pokazuju da je ljudima dosta i da su bili pristojni dok nije bilo maskiranih batinaša na ulicama, no sada im je pukao film. To bi se Plenkoviću moglo obiti o glavu. New York je dobio gradonačelnika koji je sušta suprotnost Trumpu. Mislim da će se to dogoditi i Andreju Plenkoviću", upozorava Klasić.

"Postoje zakoni. Ako netko negira zločine i Jasenovcu, on umanjuje ili negira genocid za što je Kaznenim zakonom predviđena zatvorska kazna. Neka ide zatvor", predlaže Klasić.

"Neman nikakvog problem da netko iz bilo kojeg razloga ne podnosi komunizam, ali zbog toga ne smije veličati ustaštvo, ne samo zato što je to protuzakonito nego je luđački. Tko to veliča takav zločinački režim za mene ima problema s mozgom", zaključuje Klasić dodajući da niti jedan američki ili engleski povjesničar ne govori da su partizani bili zli, a ustaše dobri.