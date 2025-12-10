Klapa Šufit otvara ovotjedni glazbeni spektakl, a Aerodrom i Jole predvode još jedan sjajan vikend Zimske Adventure u Trogiru

Trogirska Zimska Adventura nastavlja donositi bogat program i vrhunsku zabavu, a pred nama je još jedan glazbeno raznolik i sadržajan vikend koji će zadovoljiti sve generacije.

Već danas, 10. prosinca, u 21:00 sati, na adventskoj pozornici, na Trgu Ivana Pavla ll, nastupa legendarna Klapa Šufit, koja će svojom dalmatinskom emocijom i prepoznatljivim zvukom otvoriti glazbena događanja ovoga tjedna.

U petak, 12. prosinca, publiku očekuje rock poslastica na glavnom gradskom trgu – koncert kultne grupe Aerodrom u 21:00 sat. Prije njih će atmosferu zagrijati DJ Toni Tox, već od 20:00 sati.

Subotnje jutro, 13. prosinca, rezervirano je za najmlađe posjetitelje. Od 11:00 sati, na Trgu Ivana Pavla ll, izvodi se dječja predstava "Dan u laboratoriju Djeda Mraza", u 12:00 slijedi doček sv. Lucije, a zatim i koncert učenika Glazbene škole Josip Hatze.

U 17:00 sati u franjevačkom samostanu sv. Ante na Dridu upalit će se treća adventska svijeća, uz prigodan program.

Subotnja večer donosi vrhunac zabave – Jole će užariti atmosferu na gradskom trgu u 21:00 sati, dok će se za uvod pobrinuti DJ Black Shark, koji nastupa od 20:00.

Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže bogatom adventskom programu i uživaju u još jednom nezaboravnom vikendu Zimske Adventure u Trogiru.

Budite i vi dio najljepše blagdanske priče Dalmacije!

Za detalje posjetite web Turističke zajednice grada Trogira www.visittrogir.hr ili Facebook i Instagram @visittrogir.