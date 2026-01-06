Kladionice već imaju favorita za Eurosong 2026.: Izrael na vrhu! Još nemaju svoju pjesmu...

Iako je do Eurosonga ostalo još više od četiri mjeseca, a dio zemalja spominje čak i mogućnost bojkota, Izrael je trenutno izbio na prvo mjesto eurovizijskih kladionica i vodi kao glavni favorit za pobjedu 2026. godine. Zanimljivo, Izrael – kao i većina drugih država – još uvijek nije predstavio ni izvođača ni pjesmu za natjecanje koje će se u svibnju održati u Beču.

Stanje na kladionicama

Prema podacima specijalizirane stranice Eurovision World, Izraelu se u ovom trenutku pripisuje 10 posto šanse za ukupnu pobjedu. Odmah iza njega su zemlje koje godinama imaju jak eurovizijski "staž": Švedska (8%), Ukrajina (6%), Finska (5%) i Italija (5%).

U samom vrhu poretka, prema prikazu kladionica, slijede i: Bugarska, Luksemburg, Belgija i Francuska (svaka s 4%), dok Poljska, Norveška, Grčka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Estonija, Litva i Švicarska drže sredinu tablice s po 3% šanse.

Tko je još u Top 20

Na listi prvih 20 nalaze se i države s nešto manjim izgledima za naslov: Češka, Danska, Njemačka i Cipar imaju po 2% procijenjene šanse. U prikazu se navodi i detalj za Cipar – uz državu je istaknuto da je izvođač Antigoni.

Hrvatska je trenutno na 22. mjestu, uz procijenjenih 2 posto šanse za pobjedu. Poredak se, očekivano, može značajno mijenjati kako zemlje budu objavljivale izvođače i pjesme te kako se bude približavao svibanjski Eurosong u Beču.