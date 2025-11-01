Kladionice: "Osjetno skočila kvota na to da Rijeka neće izgubiti kod Dinama"

Dinamo od 16 sati dočekuje Rijeku u derbiju kojim se otvara 12. kolo SuperSport HNL-a. Suparnici dočekuju utakmicu u različitim raspoloženjima.

Nakon sjajnog ulaska u sezonu, Dinamo je u posljednja četiri tjedna u krizi igre i rezultata. U navedenom razdoblju pobijedio je u samo jednoj od četiri utakmice i to minimalno (2:1) na svom terenu protiv Osijeka, koji je na dnu SHNL-a. Kod Malmöa u Europa ligi spasio se poraza golom u šestoj minuti sudačke nadoknade (1:1). Preostale dvije utakmice je izgubio, u prvenstvu od Lokomotive (1:2) te od fenjeraša Vukovara (0:1), piše Index.

Dinamo je u krizi, Rijeka se diže

Rijeka je pak očajno krenula u obranu duple krune, ali se u posljednje vrijeme stabilizirala. U zadnje četiri utakmice ima tri pobjede i remi. Slavila je protiv Gorice (3:1) i Osijeka (4:2) u prvenstvu te protiv Sparte Prag (1:0) u Konferencijskoj ligi, a remizirala je kod Slaven Belupa (1:1).

Kladionice ipak daju značajnu prednost Dinamu. Na njegovu pobjedu koeficijent je 1.60. Kvota na to da će derbi završiti remijem je 4.50. Pobjeda Rijeke ima koeficijent 6.50. Kvota na to da Rijeka neće izgubiti (X2) skočila je s 2.20 na 2.70.

Suparnici u derbiju igrali su jednom ove sezone. U trećem kolu Dinamo je pobijedio kod Rijeke 2:0 golovima Diona Drene Belje.

