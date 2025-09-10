KK Zadar i Ivan Vraneš sporazumno prekinuli suradnju

KK Zadar i igrač Ivan Vraneš sporazumno su raskinuli suradnju. Novčana sredstva namijenjena za njegove usluge, a koja su ostala nakon podmirenja ugovornih obveza koje proizlaze iz sporazumnog raskida, bit će usmjerena na popunu rostera. Klub zahvaljuje Ivanu na suradnji i želi puno uspjeha u nastavku njegove sportske karijere.

Od novosti vezanih uz prvu momčad vrijedi izdvojiti da su se treninzima priključili crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović, koji se vratio s Eurobasketa, te Amerikanac Jayden Luis Martinez. Obojica će biti na raspolaganju treneru Danijelu Jusupu na turniru u Dubrovniku.

Također, na traženje trenera Danijela Jusupa za popunom stručnog stožera trećim pomoćnikom, nakon što je po završetku prošle sezone otišao Boris Kovačević, direktor kluba Roko Jurlina mu je izašao u susret te je pronašao unutarnje rješenje. Tu će dužnost preuzeti Ivan Bais, koji je prošle sezone vodio pretkadetsku selekciju KK Zadar.