Kiša im ne može ništa! Zgodne maratonke pokazale svoje atribute na Rivi

Split Marathon i ove je godine, osim vrhunskih sportskih rezultata, donio i dašak modne odvažnosti na gradske ulice. Unatoč buri i povremenoj kiši, brojne maratonke pokazale su kako im vremenski uvjeti ne mogu pokvariti raspoloženje ni stil.

Šarene tajice, kratki topovi, sportski grudnjaci u jarkim bojama i upečatljivi modni detalji obilježili su ovogodišnju utrku. Mnoge natjecateljice odlučile su se za kombinacije koje ističu sportsku formu i samopouzdanje, a istovremeno pružaju maksimalnu udobnost tijekom 21 ili 42 kilometra izazovne trase.

Pogledajte u nastavku izdvojene stajlinge koji su obilježili ovogodišnji Split Marathon.