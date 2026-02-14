Kiša ih nije pokolebala, mačkare rasplesale Cetinsku krajinu. Pogledajte prizore

U Sinju je održana deveta Smotra mačkara cetinskog kraja, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika i posjetitelja. Organizaciju potpisuju Turistička zajednica grada Sinja, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska turistička zajednica, Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija, uz potporu Kulturno-umjetničkog središta Sinj i gradske tvrtke Kamičak.

Na ovogodišnjoj smotri sudjelovalo je deset mačkaranih družina iz Bajagića, Obrovca Sinjskog, Karakašice, Turjaka, Brnaza, Sinja, Gljeva i Glavica. Kao gosti pridružile su im se i udruge Mačkari Blizna te Pikač iz Selnice u Podravini. U svečanoj povorci sudjelovale su i Sinjske mažoretkinje te Gradska glazba Sinj, dodatno podižući atmosferu.

Pokladni ophodi mačkara duboko su ukorijenjeni u tradiciju cetinskog kraja. Kroz pjesmu, ples i karakteristične maske simbolično se ispraća zima i priziva proljeće, a običaji koji se prenose generacijama danas su prepoznati i kao dio nematerijalne kulturne baštine upisane pri Ministarstvu kulture i medija. Ova tradicija obuhvaća širi prostor Cetinske krajine, uključujući i područja Muća i Neorića.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ovogodišnja je smotra promijenila lokaciju okupljanja. Umjesto na hipodromu, gdje se manifestacija održavala prethodnih godina, sudionici su krenuli od Gradske sportske dvorane Ivica Glavan Ićo te prošli ulicama Miljenka Buljana, Put Ferate, Bazana, kneza Branimira i Brnaškom ulicom do Trga kralja Tomislava. Popularna Pijaca bila je ispunjena građanima, među kojima su prednjačile obitelji s djecom, koji su s velikim zanimanjem pratili šarenu i veselu povorku.

