Kirkova udovica objavila video njegovog mrtvog tijela u lijesu

Erika Kirk, udovica Charlieja Kirka, objavila je video na kojemu se vidi njegovo mrtvo tijelo u sanduku. Erika na snimci ljubi mrtve ruke suprugu i govori mu da ga voli, a video se brzinom munje počeo širiti društvenim mrežama.

Podsjetimo, Charlie Kirk (31), istaknuti američki konzervativni aktivist i suosnivač organizacije Turning Point USA, smrtno je ranjen tijekom javnog nastupa na Utah Valley University (UVU).

Prema policijskim izvješćima, u 12:23 sati po lokalnom vremenu Kirk je pogođen hicem dok je govorio pred okupljenih oko 3.000 ljudi u sklopu turneje „The American Comeback Tour“. Istraga pokazuje da je hitac ispaljen s krova obližnje zgrade Losee Center, udaljene približno 175 do 200 jardi (oko 160–185 metara) od mjesta događaja.

Hitno je prevezen u Timpanogos Regional Hospital, gdje je, unatoč naporima liječnika, ubrzo proglašen mrtvim.

Policija je uhitila 22-godišnjeg Tylera Jamesa Robinsona iz okruga Washington, Utah, nakon dojave člana obitelji koji je prepoznao osumnjičenog na fotografijama koje je objavila policija. Kod njega je pronađena puška tipa bolt-action (Mauser .30-06) i streljivo. Tužitelji su potvrdili da će protiv Robinsona biti podignute optužbe za teško ubojstvo i povezane prekršaje vatrenim oružjem, a drže ga bez mogućnosti jamčevine.