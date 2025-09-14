Kirinu i supruzi Grad digao plaće za 2500 eura

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin nakon lokalnih izbora u imovinskoj je kartici prijavio plaću od 4600 neto mjesečno. To je 2000 eura više nego prije godinu dana, piše Danica.

Njegova supruga Sanja Kirin voditeljica je odsjeka za gospodarstvo u virovitičkoj upravi i prima oko 2100 eura neto mjesečno. To je oko 500 eura više nego prije godinu dana.

Ivica Kirin je, inače, čelnik gradskog HDZ-a u Virovitici, a ovo mu je već sedmi gradonačelnički mandat. Supruga je članica Gradskog odbora stranke, predsjednica Zajednice žena HDZ-a županije, i zamjenica predsjednika županijskog HDZ-a.