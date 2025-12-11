Kinoteka Zlatna vrata otvorila upis članova za 2026.: Za 40 eura cijela godina vrhunskog filma

U Kinoteci Zlatna vrata započela je prodaja članskih iskaznica za 2026. godinu. Članarina donosi besplatan ulaz na velik broj projekcija tijekom cijele godine, od filmske klasike do recentnih naslova, kao i niz tematskih i autorskih ciklusa.

Što donosi članska iskaznica?

Članska iskaznica Kinoteke vlasniku osigurava besplatan ulaz na posebno označene programe – mjesečne tematske i autorske cikluse te druge posebne programe. Svi programi koji su za članove besplatni jasno su naznačeni u mjesečnom programu, koji članovi dobivaju putem e-maila na početku svakog mjeseca.

U 2025. godini članovi su tako mogli besplatno pogledati više od stotinu filmskih naslova, u trajanju od oko 200 sati programa, od provjerenih klasika do ponajboljeg iz suvremene produkcije.

Cijena, popusti i radno vrijeme blagajne

Godišnja članska iskaznica za 2026. godinu stoji 40 eura. Za umirovljenike, đake i studente cijena je snižena na 30 eura. Iskaznice se kupuju na blagajni Kinoteke, koja radi od utorka do subote, od 16 do 22 sata. Broj iskaznica je ograničen.

Iskaznica se može i rezervirati putem e-maila na adresu info@zlatnavrata.hr. Potrebno je poslati ime i prezime uz napomenu da se traži rezervacija članske iskaznice, a potom je preuzeti na blagajni do 23. prosinca u radnom vremenu. Članska iskaznica može se kupiti i kao poklon – primjerice za ljubitelje filma u obitelji ili društvu. Svi novoupisani članovi na poklon dobivaju monografiju "100 godina Zlatnih vrata" ili kalendar za 2026. godinu.

Ulaznice i za nečlanove

Iako članska iskaznica donosi niz pogodnosti, ulaz na projekcije u Kinoteci Zlatna vrata otvoren je za sve zainteresirane, bez obzira jesu li članovi ili ne. Za nečlanove, cijena ulaznice za projekcije iznosi 3,5 eura.