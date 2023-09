Kino Mediteran filmove će i zimi prikazivati na Braču, Hvaru, Visu i Lastovu

Ljetno kino Bačvice stiglo je do posljednjeg ovosezonskog tjednog programa, pa još samo do iduće subote imate priliku od 20:30 sati uživati u filmskim projekcijama na otvorenom. Do idućeg ljeta! Istovremeno već su krenule prve projekcije u ''zimskim kinima'' diljem Kino Mediteran mreže.

U Ljetnom kinu Bačvice u nedjelju (17.09.) prikazuje se "Ubojstvo u Veneciji" nova dvosatna avantura zbog koje se legendarni detektiv Hercule Poirot vraća iz mirovine, a u ponedjeljak sjajna francuska drama "Puno radno vrijeme" čijem snimanju je redatelj pristupio kao snimanju trilera stvarajući napetost koja ne popušta do zadnje sekunde filma. U finalnom nastavku trilogije "Pravednik 3: Konačno poglavlje" (19.09.) Denzel Washington se na jugu Italije bori protiv mafije.

Srijedu na Bačvicama obilježit će dugometražni dokumentarac "Dosje Labudović: Nesvrstani" u kojem nas redateljica Mila Turajlić vodi na putovanje kroz arhivu snimki osobnog snimatelja jugoslavenskog predsjednika Tita. U četvrtak imate još jednu priliku na velikom platnu pogledati španjolski dinamični triler "Zatvor 77", inspiriran stvarnim događajima.

Sezona se u popularnom splitskom ljetnom kinu 22. rujna zatvara partijem kojem će prethoditi projekcija filma "And the King Said, What a Fantastic Machine", koji je premijeru imao na Sundance Film Festivalu, gdje je dobio posebnu nagradu žirija za kreativnu viziju.

Iz Kina Mediteran izrazili su zadovoljstvo dvanaestom ljetnom sezonom.

- Naša kina radila su puna četiri mjeseca, jer krenuli smo već krajem svibnja. Nemamo još točne brojke, ali evidentan je porast publike u odnosu na prošlu godinu. Zaista smo sretni što se prepoznaje naš rad i gušta u gledanju filmova na otvorenom. Kino Mediteran 2022. godinu završilo je sa 60 tisuća gledatelja, a sredinom rujna već smo se približili toj brojci, tako da ćemo do kraja godine sigurno oboriti prošlogodišnji rekord – najavio je Alen Munitić, koji je istaknuo da su najbolje prošla dva velika kino hita ''Barbie'' i ''Oppenheimer'', a od nezavisnih filmova najviše su se gledali talijanski ''Amore'' i pobjednik Festivala mediteranskog filma Split, španjolske ''Zvijeri''.

Strategija prikazivanja domaćih filmova uz gostovanja filmskih ekipa još jedno ljeto pokazala se izuzetno uspješnim projektom Kina Mediteran.

- Dva domaća naslova koja su svoje premijere imali na FMFS-u: "Pelikan" Filipa Herakovića i "El Shatt - nacrt za utopiju" Ivana Ramljaka, obišli su sva naša ljetna kina, a publika u svim gradovima je lijepo dočekala redatelje i sudjelovala u razgovorima. Oba filma nakon velike ljetne turneje nastavljaju svoj život na kontinentu i tako im se produljuje sama distribucija. S obzirom na sve veći broj ljetnih kina, ne samo naših nego diljem obale, ovakav model distribucije domaćeg filma postat će još važniji.

Kino Mediteran sve više ide u smjeru da djeluje češće u gradovima u kojima već radi, ali od novih lokacija izdvajaju se uspješne kino projekcije u malim mjestima na području Općine Jelsa: Gdinj, Zavala i Ivan Dolac.

- Trenutno imamo jedanaest opremljenih kina, turneja obilazi 10-ak mjesta, a do sljedećeg ljeta ćemo vidjeti da li će neko od gradova koji su dio turneje dobiti vlastitu opremu kroz investicijske potpore, pa će nam se osloboditi i neki termini da turneja obuhvati i neke nove gradove – najavio je Munitić koji poručuje da će se Kino Mediteran mreži nakon Imotskog, Makarske u Apfel Areni i u Podgori, krajem godine pridružiti i Trogir s kojima započinju suradnju u novoobnovljenoj kino dvorani za koju su osigurali digitalnu opremu.

- Na otocima ljetna kina idu u pospremanje i seljenje opreme, ali sigurno će se filmovi ove zime gledali i u Bolu, Supetru, Komiži, Hvaru i Vrboskoj, ali i na udaljenom Lastovu. Romantika ljetnih kina, čar gledanja filmova na otvorenom i svakodnevni rad doveli su do toga da puno ljudi percipira Kino Mediteran kao ljetnu priču, međutim itekako smo aktivni zimi i nama je to posebno važno da smo tu za lokalno stanovništvo, pogotovo za djecu i mlade. Baš za ovu ciljanu publiku ove zime krenut će projekt razvoja publike "Krenimo od 0!". A što se tiče Splita, Ljetno kino Bačvice zatvorit će svoja vrata do sljedećeg proljeća. U Splitu nemamo zimsko kino, ali zato FMFS sprema neka iznenađenja i suradnje koje ćemo predstaviti već kroz mjesec dana – otkrio je za kraj umjetnički direktor Kina Mediteran.