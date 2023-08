Kino klub Split u sklopu programa „U kvadrat“ prikazuje filmove Isabel Andrade Obregon, Andreja Polukorda, Florine Mougel, Miljane Niković i Zdravka Mustaća

U četvrtak, 31. kolovoza s početkom u 20.00 sati u sklopu diskurzivnog programa „U kvadrat“ u Kino klubu Split (Ulica slobode 28) prikazujemo filmove Yesterday was today (2020) Isabele Andrade Obregon, Crossing (2014), Fishing No.:1 (2018), Lift. Gerberstrasse (2021), Lift. Rue de Treves (2021) Andreja Polukorda, Peuplades (2017) Florine Mougel, A line is not a line (2021) Miljane Niković te Zovem se film (1987) Zdravka Mustaća.

Program je javan i ulaz slobodan.

Filmovi ovotjednog programa teže rekonstrukciji objekata i poetizaciji istih. Objekt nije nužno samo stvar, on može sa sobom nositi emocije, sjećanja, ili pak biti okidač veće ideje. Svakidašnje postaje nesvakidašnje dok uranjamo u svjetove vizualnih poezija autora.

Program počinje filmom Yesterday was today autorice Isabele Andrade Obregon, istražujući našu percepciju svakidašnjeg kroz suptilne refleksije. Četiri filma Andreja Polukorda nas provode kroz naizgled jednostavne procese pecanja, prelaska kanala, kao i tipove dizala koje pronalazi u svijetu oko sebe.

Peuplades Florine Mougel istražuje ljudski identitet počevši s motivom stolice. Miljana Niković u svom video eseju A line is not a line istražuje vrijednosti, ideologije, prava i mišljenja kroz formu ljubavnog pisma pojednicu. Zdravko Musać u Zovem se film poetizaciju izvršava na metamedijski način - poistovjećivanjem sa samim filmom.

Filmove će predstaviti Boris Poljak. Nakon projekcije diskusiji će se virtualnim putem pridružiti autori.