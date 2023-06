Kino klub Split prikazuje filmove Saše Petrovića, Bojana Josića, Eije Temiseve, Marit Shalem, Andrew Stiffa, Paule Skelin i Branka Karabatića

U četvrtak, 29. lipnja s početkom u 20.00 sati u sklopu diskurzivnog programa U kvadrat u Kino klubu Split (Ulica slobode 28) prikazujemo filmove Intermezzo (2019) Saše Petrovića, The Searcher (2019) Bojana Josića, Sometimes light requires you more (2021) Eije Temiseve, Pale Drops (2016-2022) Marit Shalem, Hem 243 (2021) Andrewa Stiffa, Breed (2020) Paule Skelin te Tango de la muerte (1981) Branka Karabatića.

Program je javan i ulaz slobodan.

Pejzaži i prostori koji nas okružuju neminovno na nama ostavljaju tragove, dajući nam različite senzacije svojom atmosferom. Prebiranjem kroz naše percepcije prostora i vremena, ovotjedni autori nas tjeraju da razmislimo jesu li stanja blaženstva i strepnje dvije strane istog novčića te kako percipiramo svijet oko sebe.

Program otvara film Intermezzo autora Saše Petrovića koji prikazuje neugodnu atmosferu jednog neimenovanog grada, stavljajući vrijeme u prvi plan kao svog protagonista i katalizatora radnje.

U drugom filmu programa The Searcher Bojana Josića prikazuje se još jedno neimenovano mjesto i njegova svakodnevica. Razbijajući tmurne atmosfere prethodnih filmova, film Sometimes light requires you, autorice Eije Temiseve dočarava nam proljetno sunce i buđenje prirode u Finskoj.

Slijedi Pale Drops 2 Marit Shalem, audio-vizualni kolaž na granici između svakodnevne i vizualne umjetnosti. Andrew Stiff nam kroz film Hem 243 daje priliku da uronimo u prostor definiran konceptima zajednice i obitelji, kojem prijete korporativne investicijske ideje izgradnje blokova zgrada namijenjenih rastućem broju srednjeg sloja društva.

Paula Skelin nam pak u svom filmu Breed donosi fascinantnu atmosferu izložbi pasa u borbi za naslov prvaka. Zadnji film programa je Tango de la muerte Branka Karabatića, koji nam vješto prikazuje prolaznost vremena kroz tri narativne razine — svakodnevnu, političku i umjetničku.

Filmove će predstaviti Boris Poljak, a nakon projekcije diskusiji će se pridružiti autorice i autori. Više o programu i autorima filmova možete pročitati u objavi na web stranici Kino kluba Split.

Programom “U kvadrat” usporedno se prikazuju filmovi članova kluba iz povijesti, eksperimentalnog filma, recentne klupske produkcije te suvremenih autora koji djeluju u sličnim produkcijskim uvjetima diljem svijeta. Zainteresirani posjetitelji mogu se informirati o programima i radu Kino kluba Split.

Rad Kino kluba Split podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatski audiovizualni centar, Grad Split i Zaklada Kultura nova.