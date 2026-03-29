Kimi Antonelli slavio na VN Japana i preuzeo ukupno vodstvo u Formuli 1

Kimi Antonelli, 19-godišnjak za upravljačem Mercedesova F1 bolida, pobjednik je Velike nagrade Japana. Senzacionalni tinejdžer slavio je u trećoj utrci sezone u kalendaru Formule 1, nakon što je bio najbolji i na prethodnoj utrci, voženoj za Veliku nagradu Kine prije dva tjedna. Drugo mjesto pripalo je Oscaru Piastriju iz McLarena, a treći je bio Ferrarijev vozač Charles Leclerc.

Osim starta, tijekom kojeg je s vodeće pao na šestu poziciju, Antonelli je odradio savršen vikend na stazi Suzuka, koju je prvo pokorio u kvalifikacijama, a potom i u utrci. Imao je i sreće s izlaskom sigurnosnog automobila u za njega idealnom trenutku, kad su drugi gubili pozicije odlascima u boks, ali odradio je sjajan posao i ciljnom ravninom prošao ispred svih, piše Index.

Ključan trenutak

Devetnaestogodišnji Talijan još nije bio u boksu, dok su njegovi suparnici za pobjedu, McLarenov Oscar Piastri i momčadski kolega iz Mercedesa George Russell, već obavili promjenu guma, kada je Oliver Bearman u Haasu doživio sudar. To je Antonelliju omogućilo ulazak u boks uz manji gubitak vremena nego ostalima i osiguralo mu da zadrži vodeću poziciju.

Frustrirani Russell, koji je završio četvrti iza Piastrija i Ferrarijevog Charlesa Leclerca, preko radija je rekao "nevjerojatno" kad je shvatio da je u boks ušao malo prije sudara, a Antonelli dobio šansu za pobjedu.

Antonelli ispred svih

Drugom pobjedom sezone i karijere preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku vozača. Najmlađi je vozač ikad koji vodi u ukupnom poretku. Talijan je rođen 25. kolovoza 2006.

Dinamičnu utrku odlično je odradio i McLarenov Oscar Piastri. Nakon nekoliko sjajnih borbi na stazi na kraju je osvojio drugo mjesto, ispred Leclerca, a Leclerc je u završnici utrke izborio treću stepenicu pobjedničkog postolja.