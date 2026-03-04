Kikaševi dvori danas propadaju: Posjetili smo skriveno selo iz Prosjaka i sinova

"...Među svom tom lipotom gledaj najlipše - gledaj Dvore Kikaševe. Jesi vidio što moje ruke sve ne podigoše? Moje ruke i prosjački šćapi, umno usmireni. Ma pogledaj, dušinjeg ti, pogledaj... Tvoja bi se crkva dva puta u njima mogla okrenuti", rekao je Kikaš u razgovoru s Bogom kada je s brda, umirući, posmatrao svoje dvore koji su u seriji Antuna Vrdoljaka bili veći i od seoske crkve.

Pročelje Dvora Kikaševih iz Prosjaka i sinova jedna je od najpoznatijih scenografija domaće kinematografije, a stepenice na kojima se svađalo, plakalo, radovalo i odlučivalo o teškim sudbinama imotskih prosjaka i potomaka devendida Prpe urezale su se u sjećanje svima koji su barem jednom pogledali to remek-djelo.

Kikaševi dvori propadaju, kuća je danas skoro neprepoznatljiva

Dvore Kikaševe pronašli smo u Karoglanima, u zaseoku Mandinovci, nekoliko kilometara od Zmijavaca, u nevjerojatnom ambijentu Imotske krajine gdje pčele zuje glasnije od automobila.

U Karloganima prosjaci pak nikad nisu živjeli - osim u seriji. Kako su nam rekli stanovnici Zmijavaca, Karoglani su se pedesetih godina prošlog stoljeća počeli prema polju koje je nakon izgradnje kanala postalo plodnije.

1971. godine počelo je snimanje Prosjaka i sinova, a Karoglani su već tada bili dijelom iseljeni te su bili idealna lokacija za snimanje Vrdoljakove serije.

Kuća u kojoj je u seriji živio Kikaš s potomstvom danas nestaje u kršu i kamenu. Vrijeme je učinilo svoje. Dvorište je zarasloi krov se urušio. Dvori Kikaševi propadaju, a tek jedna kuća u cijelom zaseoku je obnovljena.

Potomci vlasnika Kikaševih dvora, govori se godinama, danas žive u dalekoj Australiji.

Donji Karoglani su zaštićeno kulturno dobro

Mnogi u potrazi za Kikaševim dvorima nailaze na Donje Karoglane, odnosno zaseok Kusonjići koji izgleda kao da je zapeo u vremenu. U Donjim Karoglanima nalazi se kuća koja je zbunila mnoge obožavatelje serije, budući da pročelje izgleda identično kao pročelje kuće u seriji.

Ovaj napušteni zaselak je zaista svjedok povijesti teškog života života u Imotskoj krajini i jedno od najneobičnijih mjesta koje ćete vidjeti u životu.

Donji Karoglani upisani su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićena ruralna cjelina. Time je prepoznata njihova povijesna i arhitektonska vrijednost, ali i autentičnost tradicijske gradnje koja svjedoči o nekadašnjem životu u Imotskoj krajini.

Status zaštite znači da se na tom prostoru ne mogu provoditi zahvati bez suglasnosti nadležnih institucija, a svaka obnova mora poštovati izvorni izgled i karakter naselja. Iako napušteni desetljećima, Donji Karoglani su tako formalno sačuvani kao dio kulturne baštine.

Karoglani nisu jedina lokacija gdje su snimani Prosjaci i sinovi

No, Karoglani nisu jedina lokacija na kojoj se snimala kultna serija koju pamte generacije. Bunar koji je prikazan u prvim epizodama serije (onaj u koji se nesretna Vrtirepka trebala baciti nakon što je ostala trudna op.a) nalazi se u Medovu Docu.

Pronašli smo ga u zaseoku Raosi gdje je rođen i Ivan Raos, pisac iz Medova Doca zbog kojeg generacije Hrvata pamte Prosjake i sinove.

Ni Matanovi dvori, kao ni Kikaševi, nisu odoljeli vremenu i povijesti. Matanovi dvori, kuća koja se nalazi u Imotskom pored stadiona, već su godinama zapušteni i urušeni jer vlasnici ne žive na djedovini.