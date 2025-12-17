Kerumov odvjetnik: 'Željko se pokajao, ima troje male djece i zbog toga mu je teško'

Top tema medija ovih dana svakako je Kerumova prometna nesreća koju je skrivio, a vozilom je upravljao bez važeće dozvole. Stoga je Večernji list kontaktirao s njegovom suprugom Fani te odvjetnikom Željkom Gulišijom koji ga zastupa u ovom slučaju.

Jučer je, točnije 16. prosinca kao bomba u medijima odjeknula vijest da je bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS), 65-godišnji Željko Kerum pritvoren zbog izazivanja prometne nesreće te je završio u istražnom zatvoru na Bilicama. Ondje bi trebao ostati gotovo dva tjedna, odnosno sve do 29. prosinca. I, ne bi bila toliko skandalozna vijest da je neki naš političar samo skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom, no kad je u pitanju vožnja bez važeće vozačke dozvole - e tu onda nastaje problem. Kerum je i ranije bio problematičan vozač zbog čega mu je dozvola i oduzeta. Primjerice, u travnju ove godine zbog prometne nesreće na autocesti na sudu u Gospiću određena mu je novčana kazna od vrtoglavih 1500 eura. A prije te kazne, kako su mediji navodili, šibenska i splitska policija Kerumu su, uz novčane kazne, izrekli i šestomjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom. Kažnjen je sa šest negativnih bodova te je prisiljen ponovno polagati vozački ispit.

Večernji list kontaktirao Fani Kerum koja se javila ljubaznim tonom te kratko poručila: "Trenutačno sam na sastanku, možemo se kasnije čuti. Ali, izjave za medije ne bih davala", kazala je za Večernji list. Nakon toga, kontaktirali su Željkova imenjaka, odvjetnika Željka Gulišiju koji ga zastupa u ovom slučaju. Odmah na početku razgovora Gulišija je naveo i želio ispraviti navode u medijima da je prijatelj sa svojom strankom. "Mi nismo dugogodišnji prijatelji kako su naveli neki mediji, znamo se dugo godina pa smo ipak dugogodišnji poznanici, ali ne i prijatelji", želio je ispraviti navedeno te dodao: "Također, želim ispraviti i to da sam Željka Keruma posjetio u kaznionici Bilice. Nisam, išao sam na sud, još ga nitko nije posjetio jer se treba čekati dozvola. Uskoro ću ga posjetiti", priznao nam je odvjetnik. Upitali smo ga i je li se njegova stranka, poznati splitski političar pokajao s obzirom na to da će navodno Božić provesti iza rešetaka, a ne sa svojom obitelji koja mu je centar svijeta. "On je priznao djelo koje je učinio, što će. Ja sam napisao žalbu, a hoće li biti uvažena, to još ne znamo, znat ćemo okvirno za četiri ili pet dana", ispričao je Gulišija. "A, jeste li se čuli s njegovom suprugom Fani? Kako se ona osjeća?", upitali su Kerumova odvjetnika, a on je potom i odgovorio: "Čuo sam se s njom, ona se loše osjeća. Kerum se pokajao, on ima troje male djece pa mu je i zbog toga teško", zaključio je odvjetnik Željko Gulišija za Večernji list.