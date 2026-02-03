Kerum vrećice osvanule na Vintedu: Komad nostalgije prodaje se i za 25 eura

Na popularnoj aplikaciji za prodaju rabljene robe Vinted osvanuo je oglas koji je privukao veliko zanimanje korisnika. Na prodaju su ponuđene legendarne žute vrećice iz nekadašnjeg trgovačkog lanca Željka Keruma, koje mnogi pamte kao iznimno čvrste i izdržljive.

U oglasu su vrećice opisane kao "neuništive", a prodavatelj navodi da su nekorištene te da su "preživjele godine skladištenja i spremne za nove vlasnike". Posebno se ističe njihov "retro" karakter – riječ je, kako piše u opisu, o plastici "iz vremena kad se nije štedjelo na mikronima", uz duhovitu poruku da su to vrećice "iz vremena kad su vrećice imale mišiće i samopouzdanje".

Prodavatelj ih predstavlja i kao kolekcionarske primjerke, a objavljen je i cjenik za više komada. Jedna vrećica prodaje se za 25 eura, dvije za 40 eura, a tri za 50 eura. U objavi stoji i napomena da se zainteresirani za kupnju više od jedne vrećice jave kako bi se oglas mogao prilagoditi.

Uz dozu humora, prodavatelj je ubacio i svojevrsno upozorenje: "Nošenje može izazvati nostalgiju, komentare i poštovanje u redu na kasi." Oglas je, čini se, pogodio točno u srž lokalne nostalgije – jer nekadašnje “Kerum” vrećice mnogima nisu bile samo ambalaža, nego simbol vremena kada se s vrećicama nije šalilo, a trajnost je bila pravilo, ne iznimka.