KERUM O ZEMLJIŠTU U ROGOZNICI "Ako sam pogriješio što sam posadio vinograd i napravio spremište za frezu i motiku ja ću za to i odgovarati!"

Željko Kerum oglasio se na svom Facebook profilu vezano uz navodnu gradnju njegove punice na vrhunskoj lokaciji uz more u Rogoznici.

Bivši splitski gradonačelnik kaže da njegova punica ništa ne gradi, kao i da je riječ o poljoprivrednom zemljištu na kojem se nalazi spremište za poljoprivredne alate.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Dragi prijatelji, evo čitam Slobodnu Dalmaciju i vidim da pišu da Kerumove punica gradi ilegalno, ali ne piše što gradi i to na vrhunskoj lokaciji. Prvo moja punica ne gradi ništa. Ja sam kupio poljoprivredno zemljište na kojem je bila stara "mirina " koju sam obnovio kao spremište za poljoprivredne alate za obrađivanje vinograda kojeg sam posadio prije devet godina. Po nekim propisima poljoprivredno zemljište ima pravo imat spremište za alat. Znači niti ima struje niti vode. Služi samo za motiku, frezu, grablje itd.

Gledajući slike iz spomenutog teksta vidi se da je ispod vinograda veliko Ilegalno odlagalište smeća za cijelu Rogoznicu s okolicom koje funkcionira dugi niz godina. Pitam Novinara, autora teksta kako to nije primijetio i napisao kako je to moguće, a prošao je pored te užasne i ružne spalionice i čak je i slikao? Ali to nije tema, tema je Kerumov vinograd i Kerumova punica.

Poštovani novinaru, pogriješili ste, dobili ste nalog da prikažete slučaj poljoprivredne kućice i vinograda kao veliki slučaj, ali to je ništa. Ako sam pogriješio što sam posadio vinograd i napravio spremište za frezu i motiku ja ću za to i odgovarati! Na kraju pogledajte snimak unazad desetak godina i vidit će te da je tu bila "mirina", a ja ću zatražit legalizaciju poljoprivredne kućice. Dragi čitatelji ispričavam se na smetnji i još cu dodat da u srijedu na Svetog Nikolu otvaramo restoran u suradnji sa Danom i Sandrom ( Zora Bila ) u bivšoj vjenčaoni- hotel Corner. Restoran će se zvati Nozze, pošto je uglavnom talijanska spiza. Navratite da probamo moj Babić iz puničinog vinograda! Sretno Kerum.