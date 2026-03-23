Kerum: "Nemojte se naslađivat Marijani Puljak, svakome se to može dogodit"

Uz reklamu za konobu Pršut, spomenuo je i Marijanu Puljak
Željko Kerum

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum na svojoj Facebook stranici napisao je kratku reklamu za svoju konobu Pršut.

"Poštovani, konoba "Pršut" u Kaštel Štafiliću radi svakodnevno od 10 do 15 sati. Uz vrhunski pršut i sir nudimo sve vrste peka, pečenu janjetinu, odojak i sve vrste marendi. Jelovnik možete pratiti na Facebook "Konoba Pršut".

Rezervacije primamo na telefon 099 550 1111.

Živili i sretno!", napisao je Kerum, a zatim dodao: "P.S. Nemojte se naslađivat Marijani Puljak, svakome se to može dogodit."

Podsjetimo, Marijana Puljak ogrebala je nečiji auto na parkiralištu i otišla, a uskoro ju je potražila policija. O svemu se oglasila na Facebooku. Zanimljivo je da je prilikom Kerumovog odlaska na Bilice zbog prometnih prekršaja na istoj društvenoj mreži napisala "A vi? Kakvi su vaši planovi za Božić?". 

 

