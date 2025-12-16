Kerum izlazi s Bilica i prije vikenda?

Pitanje je hoće li bivši gradonačelnik Splita i šef HGS-a Željko Kerum provesti ovaj Božić u ćeliji na Bilicama, kako su odmah zluradi komentirali...

Danas je naime Kerumov odvjetnik promptno predao žalbu na Rješenje o zadržavanju od dva tjedna iza rešetaka splitskog Prekršajnog suda - o toj žalbi odlučuje Visoki prekršajni sud u Zagrebu, a kako je slučaj pritvorski (Kerum je već prenoćio u zatvoru), odluka će se donijeti jako brzo i o tome za dan-dva obavijestiti sud. Tako da je lako moguće da viši sud prihvati Kerumove argumente i poštedi ga neugodnog boravka u zatvoru još uvijek zaraženog stjenicama.

A na Bilice je završio nakon prometne nezgode koju je izazvao u petak popodne na Mažuranićevom šetalištu, pored Cornera, hotela svoje supruge Fani. Izlazio je Audijem i udario u bok Mazde u kojoj su na glavnoj cesti bile dvije djevojke. Nije bilo ozlijeđenih, čak ni šteta nije pretjerana, no ono što je bivši gradonačelnik napravio odmah nakon sudara nije baš zvučalo dobro - pobjegao je prema hotelu, s da bi koji trenutak kasnije stigao mlađi muškarac koji se kasnije i policiji pokušao predstaviti kao vozač Audija. Neuspješno.

E sad, dvije su posebno interesantne okolnosti. Zbog činjenice da je Kerum pobjegao s mjesta nesreće već mu je policija napisala prijavu, ali možda je umjesto te prijave, da je ostao čekati očevid, mogao dobiti prijavu zbog, recimo, vožnje u alkoholiziranom stanju...

To nećemo nikad znati jer taj dio u policijskom priopćenju koje su iz PU splitsko-dalmatinske poslali medijima u utorak nitko ne spominje. Ne spominju naime iz splitske policije - a što inače rade, vrlo detaljno opišu kada im netko bježi tj. nije dostupan - da je Kerum netragom nestao od petka te da je u policiju stigao po vlastitom nahođenju, u ponedjeljak. Ok, onda su ga priveli na Prekršajni sud zbog serije prekršaja koje je počinio u tom incidentu. Možda da je ostao i odmah se nagodio s vozačicom Mazde, ponudio obilatu naknadu za štetu, možda ne bi ovako završilo... Kerum je zbog negativnih bodova već izgubio dozvolu, taj dio možete pronaći u policijskom priopćenju, a svakako je upravo taj 'detalj' bio presudan za odluku suda o slanju šefa stranke koja sudjeluje u vlasti u Splitu i Županiji na hlađenje u zatvor tih 15 dana.

Što je i dalje bolje od onoga što je policija predložila, 60 dana na Bilicama i 1,160 eura. Dobro, Prekršajni sud praktički uvijek izrekne blažu sankciju od tražene, a još ćemo vidjeti hoće li u ovom slučaju uopće ostati ovaj zatvorski dio kazne. Svakako će Kerumu ovo biti neugodno iskustvo jer će barem 2-3 dana gledati nebo kroz rešetke...