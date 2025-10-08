Kerum: "Idem ća iz NO, ali najprije ću razotkriti što se radilo mimo zakona na Žnjanu"

Predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i novoimenovani predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., Željko Kerum, najavio je da će po stupanju na dužnost zatražiti reviziju poslovanja projekta novog Žnjana, navodeći kako je riječ o ozbiljnim nepravilnostima i mogućim nezakonitim radnjama.

Revizija i optužbe za nepravilnosti

"Radile su se na Žnjanu velike stvari mimo zakona i propisa. Nakon ulaska u Nadzorni odbor zatražit ću reviziju poslovanja", poručio je Kerum. Prema njegovim tvrdnjama, otvaranje Žnjanskog platoa stajalo je 374 tisuće eura, i to bez ikakvog troškovnika ni plana. Dodatno je istaknuo kako je namještaj za prostor od 50 do 60 kvadrata plaćen 200 tisuća eura, dok je "preko pet milijuna eura utrošeno na vantroškovničke radove koje nitko nije odobrio".

"Jasno je da ovdje ima osnova za inkriminirane radnje. Napravit ćemo reviziju i vidjeti što je bilo van propisa i zakona, te kolika je šteta nanesena Žnjanu. Puljak i njegovi zamjenici nisu shvatili da biti gradonačelnik znači raditi u interesu građana", kazao je Kerum, optužujući bivšu gradsku vlast da su "novcem građana upravljali kao vlastitim".

Dokumentacija institucijama, pa odlazak iz Nadzornog odbora

Kerum je najavio kako će, nakon što prikupi svu dokumentaciju, sve predati nadležnim institucijama.

"Kad prikupimo papire, dat ćemo sve institucijama, pa neka se vidi što se radilo. Nakon toga ja idem ća iz Nadzornog odbora tvrtke Žnjan jer imam drugih poslova. Ovo ja ne želim", rekao je, dodavši kako je "jasno da je napravljena šteta počevši od projekta pa do svega ostalog".

Optužio je bivšu upravu da su "pogodovali privatnicima i raznim ljudima", te da je "šteta svjesno nanesena Splitu i građanima".

"Puljak je znao sve, odlučivao je o svemu, stavio je svoje ljude. Moramo sve razotkriti, a to sam ja", dodao je.

Kerum je poručio kako su bivši gradski čelnici došli na vlast "gladni" i ponašali se kao da je gradski novac njihov.

"Oće stan za oca, oće putovati. Ja sam želio raditi za dobrobit Splita, oni su radili van propisa i za to će odgovarati", izjavio je.

Podsjetio je i na slučaj bivšeg gradonačelnika Ive Baldasara, "koji je osuđen za minornu štetu u usporedbi s ovom".

"Zašto mi danas ne znamo u što je potrošeno 374 tisuće eura za otvaranje Žnjana? Nigdje nema troškovnika. Za te novce mogao je doći neki svjetski izvođač. Ne može boca vode biti 100 eura, a ovdje je to tako ispalo", kazao je Kerum.

Kerum je podsjetio na svoj mandat, ističući kako je tada izgrađena Zapadna obala za 12 milijuna eura.

"Ja u mom mandatu ovo nisam napravio. Žnjan je napravljen nekvalitetno i loše, a koliko smo puno sve to platili… Napravili su ogroman rashod i štetu Gradu Splitu", rekao je.

Ponovio je kako je od početka tvrdio da projekt novog Žnjana "ne valja", te da su sredstva "bačena" na sadržaje koji građanima nisu potrebni. "Trebali su se raditi otvoreni parkinzi koji su gratis, ali se pogodovalo projektantima, izvođačima i svima redom. Moj je posao da napravimo reviziju i to ćemo dati institucijama", naglasio je.

"Sve je skupo, sve se plaća – građani su na gubitku"

Na kraju je istaknuo kako je Žnjan danas postao mjesto gdje "građani moraju platiti sve", od parkinga do ugostiteljskih usluga. "Ovdje je bilo pogodovanja na sve strane, napravit ćemo reviziju", zaključio je Kerum.

U završnici se ponovno osvrnuo na bivšeg gradonačelnika: "Puljak je mislio da će sigurno pobijediti na izborima, bio je bahat i mislio je da se neće ulaziti u papire koje je odobrio", zaključio je Kerum.