Kaznena prijava protiv 47-godišnjaka: Spaljivanjem biljnog otpada izazvao požar u Dubravicama

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nakon požara koji je u subotu izbio na otvorenom prostoru u Dubravicama. Prema policijskim informacijama, dojava o požaru zaprimljena je 11. travnja u 13.56 sati. Na teren su odmah upućene vatrogasne snage, a požar je ugašen u 18.57 sati. U intervenciji su sudjelovala ukupno 32 vatrogasca s 10 vozila.

Požar izbio tijekom spaljivanja biljnog otpada

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni 47-godišnjak, prilikom spaljivanja biljnog otpada u Dubravicama, izazvao požar koji se potom nekontrolirano proširio. Vatra je zahvatila borovu šumu i desetak stabala maslina na površini od oko 200 puta 200 metara. Nakon što je požar izmaknuo nadzoru, muškarac je sam prijavio policiji da je nehajno izazvao požar tijekom spaljivanja biljnog otpada. Materijalna šteta zasad još nije utvrđena te će biti poznata naknadno.

Podnesena kaznena prijava

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 47-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Riječ je o kaznenom djelu koje se odnosi na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a policija i ovom prilikom upozorava na opasnosti neodgovornog spaljivanja na otvorenom prostoru. Podaci Policijske uprave šibensko-kninske pokazuju da je tijekom prva tri mjeseca 2026. godine na tom području evidentirano 118 požara, što je 11 manje nego u istom razdoblju prošle godine, kada ih je bilo 129.

Kada je riječ isključivo o požarima na otvorenom prostoru, evidentirano ih je 97, odnosno 12 manje nego u istom razdoblju 2025. godine, kada ih je bilo 109. S druge strane, zabilježen je rast broja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. U prva tri mjeseca ove godine evidentirano je 16 takvih prekršaja, uglavnom zbog spaljivanja korova koje je izmaklo nadzoru i nije bilo prijavljeno nadležnoj vatrogasnoj postrojbi. U istom razdoblju lani evidentirano je 12 takvih prekršaja.

Više kaznenih djela vezanih uz paljevine na otvorenom

Policija ističe i da je do 13. travnja 2026. godine na području PU šibensko-kninske evidentirano osam kaznenih djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" povezanih s paljevinama na otvorenom prostoru.

To je porast u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kada je evidentirano pet takvih kaznenih djela.