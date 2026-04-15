FOTOGALERIJA Brojni poznati stigli u splitski GKM. Evo što je zabilježeno

U Gradskom kazalištu mladih održana je premijera predstave "Elita", prema tekstu Selme Parisi i u režiji Nenni Delmestre. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi dramskog teksta koji je predstavljen na Marulićevim danima 2024. godine.

Predstava se bavi temom pritiska uspjeha, očekivanja okoline i posljedicama koje takav sustav može ostaviti na djecu, roditelje i obrazovni proces. Kroz više perspektiva otvara pitanja odnosa unutar obitelji, škole i šireg društva, bez donošenja jednostavnih zaključaka. Autorski tim predstave čine Lina Vangoechea, koja potpisuje scenski prostor, kostimografiju i glazbu, Marino Vukasović za vizualni doprinos scenografiji, Sonja Bonačić i Jan Hajsok za scenski pokret te Siniša Čović za oblikovanje svjetla. U glumačkoj postavi su Mia Roknić, Denis Tomić, Marijan Kukulj, Matija Grabić, Lidija Florijan, Vanda Boban Jurišić, Nada Kovačević, Ivana Gudelj, Vinko Mihanović i Maro Drobnić.

Premijeri su nazočili brojni uzvanici iz kulturnog i javnog života. Među njima su bili glumci Ana Gruica Uglešić, Andreja Mladinić, Zorana Kačić Čatipović, Nikša Arčanin, Elvis Bošnjak i Zijah Sokolović, kao i redatelj Dario Harjaček.

Na premijeri su bili i predstavnici lokalne i regionalne vlasti: dogradonačelnica Matea Dorčić, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja te predstavnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Mislav Vušković.

Među uzvanicima su bili i liječnik Josip Krnić, Mirela Pavičić Ivelja, profesorica Marija Boban, maestro Jure Bučević, predstavnik Kazališnog vijeća Dražen Nikolić, spisateljica Vjekoslava Huljić, pjevačica Domenica, radijska voditeljica Maja Restović, radijski spiker Rodoljub Jović i fotograf Feđa Klarić.