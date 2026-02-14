Kekin žestoko odgovorila Miletiću: "Zamislite kako je mojoj kćerki kad vi tvrdite da joj je mama pedofil"

Saborska zastupnica platforme Možemo! Ivana Kekin oštro je reagirala na istupe zastupnika Mosta Marina Miletića, optuživši ga za širenje laži i poticanje mržnje prema njoj i njezinim stranačkim kolegama.

"Kolega Miletiću,

ja znam da Vi ne vjerujete u to što tvrdite u svojim statusima - jer da u to vjerujete, bio bi to znak sumanutosti.

Vi znate da su to laži.

Vi znate da kolega Bakić, Sandra Benčić, gospođa Polović i ja nismo nikakvi pedofili, da ne kupujemo djecu, da se ne zalažemo za to da djeca budu zlostavljana.

Vi to znate.

No za javnost koja sluša Vaše širenje mržnje ponovit ću. Mi - kolega Bakić, gospođe Benčić, Polović i drugi iz stranke Možemo - ljudi smo koji su se okupili oko zajedničke, političke ideje o tome kako treba izgledati naše društvo.

Naša ideja je društvo solidarnosti, ravnopravnosti i jednakosti. Po određenju mi smo zelena ljevica. Registrirana smo politička stranka. Idemo na izbore više ciklusa i prepoznati smo od birača. Do mjere da imamo duplo veći klub od kluba Mosta i do mjere da smo dva puta zaredom osvojili vlast u Zagrebu koji je petina Hrvatske. Gdje Vaša stranka ni u Skupštinu nije uspjeli ući.

Istodobno mi smo obični ljudi koje susrećete svaki dan, profesori, profesorice, liječnici, učitelji, radnici. Mnogi od nas imaju djecu, malu, veliku, studente, odrasle ljude. Neki od nas su vjernici, neki ateisti. Planinarimo, kuhamo, vodimo djecu na treninge, subotom se družimo s prijateljima, obični smo ljudi okupljeni oko ideje kako naše društvo, naše obrazovanje, zdravstvo, industrija, obala trebaju izgledati.

U redu je i više nego legitimno i dobrodošlo da kao pluralno društvo ima stranaka i ljudi koji se s našom vizijom društva ne slažu. Koji imaju drugačije prioritete od nas, koji vide drugačije škole ili bolnice, imaju druge ideje oko razvoja turizma ili prometa primjerice.

Na nama je da te ideje iznosimo, da ih argumentirano suprotstavljamo i da se trudimo da našu ideju prepozna što veći broj ljudi. To je temelj svake demokratske države.

No ono što vi radite, e to je nešto sasvim drugo.

Širite laži i širite mržnju.

Želite društvo u kojem nas - s drugačijim idejama - nema.

Vi želite zabranu legitimne političke stranke i Vi ste otvoreno tražili od premijera da zabrani legitimne udruge civilnog društva.

Znate kakvo je društvo ono u kojem se zabranjuju legitimne političke stranke i civilno društvo? To je društvo u kojem se vlada mržnjom i nasiljem. Takvu Vi nama zemlju crtate.

I reći ću Vam još nešto, pozivate se na Boga non stop, Bog u kojeg vjeruju neki moji stranački kolege, Bog u kojeg vjeruju moji roditelji primjerice, nije Bog koji sije mržnju prema drugačijima. A Vas i Vaše kolege pozivam da si zamislite sljedeće. Ja sam majka. Imam dvoje djece koju neizmjerno volim kao svaka mama. Moja djevojčica ima 13 godina, u dobi je kad su vršnjaci i njihovo mišljenje prevažni, a društvene mreže sveprisutne. Zamislite na trenutak kako se osjeća ta djevojčica kada joj iskoči ili joj školski kolege pokažu video u kojem Vi - moj kolega s posla - tvrdite da joj je mama pedofil.

To što činite užasno je i tužno. Zastrašujuća je lakoća kojom širite mržnju i laži. A najgore je što je to i zaista jako opasno. Jer neki ljudi Vam vjeruju kada kažete da smo sotone i pedofili i trgovci djecom i kada ih zviždukom mržnje dozivate i kada sijete ovakve laži. Vaše riječi stvaraju atmosferu u kojoj će neki povjerovati da je nasilje opravdano.

Vi ih pozivate da djeluju. Da djeluju nasiljem. Jer to je Vaša vizija društva", stoji u njenoj objavi.