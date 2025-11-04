Close Menu

Kekin 'ulovila' ministra kako je lajkao objavu u kojoj podržava maskirane huligane. Zatim je 'odlajkao'

Nije prošlo nezapaženo

Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin objavila je na Facebooku screenshot koji pokazuje da je Plenkovićev ministar poljoprivrede David Vlajčić lajkao objavu Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije u kojoj je taj ogranak vladajuće stranke izrazio "punu podršku hrabrim mladim ljudima" koji su upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli ih.

"Plenković je na presici pola sata branio svoju koaliciju s DP-om. U međuvremenu je splitsko-dalmatinski DP iskazao ‘punu podršku‘ napadačima na Srbe u Splitu, a Plenkovićev ministar je lajkom također podržao napadače!", napisala je Kekin.

Na objavi splitsko-dalmatinskog ogranka Domovinskog pokreta može se vidjeti da je ministar Vlajčić u međuvremenu uklonio svoj „lajk“.

 

Zanimljivo je da je premijer Plenković na konferenciji za novinare izjavio kako je upravo Vlajčić jedan od onih koji su osudili incident u Splitu, iako se pokazalo da je isti taj ministar prethodno označio „lajkom“ objavu koja podržava skupinu maskiranih muškaraca, nazivajući ih „hrabrim mladićima“ koji su „mirno i dostojanstveno izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga“.

 

