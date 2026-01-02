Kći Tommy Lee Jonesa pronađena mrtva u hotelu na Novu godinu, imala je samo 34 godine

Victoria Jones (34), kći proslavljenog američkog glumca Tommyja Leeja, pronađena je mrtva u četvrtak, 1. siječnja, u hotelskoj sobi u San Franciscu, objavio je magazin People.

Prema informacijama koje je prvi objavio TMZ, hitne službe zaprimile su dojavu nešto prije 3 sata ujutro po lokalnom vremenu te izašle u hotel Fairmont San Francisco, gdje je na mjestu događaja mogla biti samo proglašena smrt. Policija San Francisca potvrdila je da je u hotelskoj sobi pronađena preminula odrasla ženska osoba, a policijski izvori navode kako se ne sumnja na kazneno djelo. Točan uzrok smrti zasad nije poznat.

Iako identitet službeno nije objavljen, izvori za američke medije navode da je riječ o Victoriji Jones, kćeri 79-godišnjeg glumca i njegove bivše supruge Kimberlee Cloughley. Par ima i starijeg sina, Austina Jonesa.

Victoria se u mlađim godinama okušala u glumi. Pojavila se u filmu Ljudi u crnom II 2002. godine, zatim u filmu Tri sprovoda Melquiadesa Estrade, koji je njezin otac režirao, kao i u jednoj epizodi serije One Tree Hill.

Predstavnici Tommyja Leeja Jonesa zasad se nisu oglasili povodom ovog tragičnog događaja.