KBC Split ograničio posjete bolesnicima zbog porasta gripe!

Klinički bolnički centar Split izvijestio je kako zbog pogoršanja epidemiološke situacije i rasta broja oboljelih od virusa gripe uvodi ograničenja posjeta bolesnicima na svim svojim klinikama, zavodima i odjelima.

"Pogoršanjem epidemiološke situacije i sve većeg broja oboljelih od virusa gripe, na svim K/Z/O Kliničkog bolničkog centra Split ograničavaju se posjeti bolesnicima", objavio je KBC Split.

Prema objavljenim uputama, posjete su i dalje moguće, ali uz stroža pravila. "Dopušten je jedan posjetitelj dnevno, uz pridržavanje epidemioloških mjera (nošenje maske tijekom boravka u bolesničkim sobama)", navodi se u objavi KBC-a Split.