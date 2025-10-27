Kažnjen vozač koji je po brzoj cesti vozio romobil. Evo koliko mora platiti

Sinoć, 26. listopada 2025. godine, u 21,37 sati, zaprimljena je dojava o vožnji romobila cestom D1 (brza cesta Solin-Klis) u smjeru Klisa. Odmah po zaprimljenoj dojavi, a u cilju utvrđivanja istinitosti dojave, na teren su upućeni policijski službenici koji su neposredno prije tunela Mravinci, na D1, uočili vozača romobila te ga i zaustavili. Utvrđeno je da je romobilom upravljao 24-godišnjak iz Splita. Vozač je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 190 eura za počinjenje dva prometna prekršaja iz čl. 112. stavak 10. i čl. 139. stavak. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Od njega je privremeno oduzet romobil s električnim motorom koji po odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima odnosno sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.