Kazneno prijavljen 38-godišnjak za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju i prijetnju

U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici Policijske postaje Šibenik utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni 38-godišnjak počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 20-godišnjaka i prijetnju na štetu 51-godišnjakinje.

Naime, u nedjelju, 22. veljače u ranim jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu u Rogoznici, osumnjičeni 38-godišnjak je zbog narušenih međuljudskih odnosa, u međusobnom sukobu, tjelesno napao 20-godišnjaka tako što ga je staklenom bocom ozlijedio u predjelu glave. Nakon navedenog događaja 38-godišnjak je došao do obiteljske kuće oštećenog 20-godišnjaka te uputio ozbiljne prijetnje 51-godišnjakinji koje su kod oštećene izazvale strah i bojazan za vlastiti život.

U Općoj bolnici u Šibeniku 20-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 38-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.