Kaznena prijava zbog sumnje na prijevaru: 23-godišnjak oštetio šibensku tvrtku za 1.650 €

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu tvrtke sa sjedištem u Šibeniku.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni početkom rujna 2025. godine u Šibeniku, s unaprijed stvorenom namjerom, a s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi od 49-godišnjeg vlasnika tvrtke unajmio radni stroj, koji do dana podnošenja kaznene prijave nije vratio vlasniku niti platio dogovoreni novčani iznos za najam.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Materijalna šteta se cijeni na iznos od 1650 eura.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.