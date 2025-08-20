Kazalište "Moruzgva" stiže na Mertojak: Ecija Ojdanić i Frano Mašković u hit predstavi "Ništa im neće bit"

Splitski Mertojak ove će nedjelje, 24. kolovoza, biti domaćin velikog kazališnog događaja u sklopu 3. Kulturnog ljeta. Na pozornici Amfiteatra Krug u Doverskoj ulici s početkom u 20:30 sati Kazalište "Moruzgva" izvest će predstavu "Ništa im neće bit" autorice Tanje Mravak, u adaptaciji i režiji Tamare Damjanović. U glavnim ulogama publiku očekuju Ecija Ojdanić i Frano Mašković. Bit će to ujedno i 98. izvedba ove popularne predstave.

Ecija Ojdanić u razgovoru za Dalmaciju Danas prisjetila se nastupa na istom mjestu prošle godine.

– Prvi put sam na Mertojaku igrala prošle godine, svojevrsna premijera u mom kvartu. Imala sam malo i tremu, bila sam posebno uzbuđena igrati tamo, na mjestu djetinjstva, gdje sam odrasla. To je jako lijepo, ali nosi sa sobom i neku odgovornost. Prošle godine je stvarno bilo puno ljudi i kažu da je to bio najveći skup Mertojačana ikad – rekla je Ojdanić.

Dodala je kako je zadovoljna ovogodišnjim ljetnim turnejama i projektima.

– Drago nam je da nam publika dolazi. Ovog ljeta smo stvarno dosta proputovali i igrali, održali smo i naš već peti GOODfest u Drnišu, koji je stvarno zaživio i jako je posjećen – kazala je.

Otkrila je i što trenutno snima između kazališnih nastupa.

– Snimamo upravo već petu sezonu serije Mrkomir Prvi, koja će biti jako zanimljiva – najavila je.

Publika na Mertojaku imat će tako priliku još jednom uživati u hit predstavi koja osvaja gledatelje diljem Hrvatske. Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju građane da na vrijeme zauzmu svoje mjesto.