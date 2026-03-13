Kava će imati bolji okus ako joj dodate jedan sastojak

Mnogima je dan nezamisliv bez jutarnje šalice kave, no postoji iznimno jednostavan trik kojim joj možete poboljšati okus bez trošenja novca na skupe dodatke. Riječ je o prstohvatu soli, sastojku koji može značajno smanjiti gorčinu omiljenog napitka, piše Mirror.

Novinarka Katherine McPhillips, koja tijekom dana popije i nekoliko šalica kave, želi izbjegavati šećer, vrhnje ili sirupe. Ti dodaci jednostavno piće mogu pretvoriti u nezdravu kalorijsku bombu. Iako joj povremeno ne smeta popiti crnu kavu, njezin intenzivan i gorak okus prejak joj je za svakodnevnu konzumaciju.

Nedavno je otkrila da dodavanje malog prstohvata soli prije kuhanja kavi daje bogatiji i pomalo slatkast okus. Iako se kombinacija može činiti odbojnom onima koji je nisu probali, u nekim skandinavskim zemljama to je uobičajen način za isticanje arome, piše Index.

Zašto sol poboljšava okus kave?

Sol utječe na naše okusne pupoljke, a čak i najmanja količina može smanjiti gorčinu kave i uravnotežiti kisele minerale, stvarajući privid slatkoće, prenosi Express. Ovu metodu često koriste strastveni ljubitelji kave jer pomaže izvući dodatne arome iz prženih zrna, dajući napitku znatno zaokruženiji okus.

McPhillips je za ovaj trik prvi put čula od prijateljice koja je slanu kavu probala na odmoru u Finskoj. Iz znatiželje su odlučile eksperimentirati kod kuće. Koristeći aparat za espresso, otkrile su da je sol značajno poboljšala okus, čineći kavu slatkastom bez ikakvih drugih dodataka.

Dodavanje soli najbolje rezultate daje kod jačih kava poput espressa ili americana, jer pomaže neutralizirati njihovu oštrinu. Iako se može eksperimentirati i s drugim vrstama, poput kave s mlijekom, učinak neće biti toliko izražen.

Kako pripremiti kavu sa solju?

Pripremite kavu na uobičajen način, bilo da koristite aparat ili kuhalo. Prije nego što je prelijete vrućom vodom, na mljevena zrna stavite maleni prstohvat soli. Za početak je ključno koristiti minimalnu količinu kako biste procijenili odgovara li okus vašem nepcu, a količinu povećajte samo ako smatrate da je potrebno. Dobro promiješajte dok se sol potpuno ne otopi, a zatim kušajte kako biste bili sigurni da slanost ne dominira.