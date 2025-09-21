Kava bi do kraja godine mogla poskupjeti za 50 posto!

Čini se kako će opet značajno poskupjeti popularni napitak bez kojeg mnogi od nas ne mogu započeti dan.

Kava. Cijena sirove kave u ključnim zemljama proizvođačima opet raste. U protekla dva i pol mjeseca (od početka srpnja) narasla je za 36 posto i sad je 380 centi po funti.

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca, tumači kako je rast cijene rezultat većih tržišnih napetosti uslijed američkih carina i smanjenih zaliha. A tu su i pogoršani izgledi za žetvu kave tipa Arabika u Brazilu, koja je ključni svjetski proizvođač, piše Danica.

“Istodobno je brazilski izvoz u SAD u kolovozu pao 46 posto na godišnjoj razini zbog uvođenja carina, što je dodatno potaknulo zabrinutost oko opskrbe.

Do kraja godine moglo bi biti obilnijih oborina i poplava u ključnim regijama, što otežava sušenje zrna i negativno utječe na prinose i kvalitetu uroda.

Pet kg po osobi

Zbog svega navedenog, revidirali smo prognozu cijene naviše te očekujemo rast na razinu od 400–430 centi po funti do kraja godine, uz povećanu volatilnost tržišta”, navodi Stojić u svojoj redovnoj tjednoj analizi.

Što njegova procjena znači? Pa to da bi sirova kava u nabavi od početka srpnja do kraja prosinca ove godine mogla poskupjeti za gotovo 50 posto! Ako se to dogodi, domaći proizvođači neće imati baš nikakva izbora, već još jednom značajno dići cijene.

Za koliko i kada – ovog je časa to teško reći. Glavni brendovi kave u našim trgovinama danas koštaju između 15 i 20 eura po kilogramu i već su postali luksuz za brojna kućanstva.

Inače, prema podacima Eurostata u Hrvatskoj se godišnje konzumira otprilike pet kilograma kave po osobi te samo među najvećim ljubiteljima kave u Europi. Prosječno popijemo dvije šalice na dan.