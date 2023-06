KATASTROFALNE POSLJEDICE? Razina mora se podiže, gradske jezgre Splita i Zadra ugrožene

Razina mora postupno se podiže, za što stručnjaci ponajviše optužuju klimatske promjene. Proces podizanja mora nastavit će se i dalje te su dosad objavljene različite projekcije kako bi to podizanje moglo utjecati na gradove uz more, uključujući i gradove na Jadranu. Predviđanja se kreću od umjerenih pa do potapanja značajnih dijelova gradova poput Splita i Zadra.

A kako je izgledalo podizanje razine mora u posljednja tri desetljeća, možemo vidjeti na primjeru vizualizacije koju je prošli tjedan objavila NASA. Za animaciju je zaslužan Andrew J. Christensen, koji ju je napravio na temelju promjena razine mora praćenih satelitima između 1993. i 2022. godine. Tijekom tog razdoblja razina mora podigla se za čak 9 cm. Iz NASA-e kažu, kako bi vizualizacija bila što uvjerljivija, podizanje razine mora prikazali su u obliku valova, kroz kružnicu koja predstavlja brodski prozor.

Sateliti razinu mora mjere slanjem mikrovalnih signala koji se odbijaju od površine more te mjere vrijeme koje je potrebno za povratak tih signala. Na temelju toga znanstvenici mogu pratiti promjene, odnosno porast razine mora. Te podatke zatim ubacuju u klimatske modele u koje uključuju i brojne druge elemente - od mjerenja obalnih mjerača plime i oseke, podataka o masama leda i porast emisije stakleničkih plinova.

Zagrijavanje planeta znatno je utjecalo na povećanje razine mora jer oceani upijaju čak 90 posto topline stvorene ljudskim djelovanje, komentirali su na Science Alertu. Sa zagrijavanjem morske vode ona se širi, što utječe na dodatno podizanje razine mora. Također, more se podiže i otapanjem ledenih ploča.

Jasno možemo pratiti nedavno podizanje razine mora i možemo bolje predvidjeti koliko će i kako brzo oceani nastaviti rasti, objasnili su iz NASA-e. Taj rast, dakle, utjecat će na živote milijuna ljudi diljem svijeta tijekom sljedećih desetljeća, a kako bi to moglo utjecati na hrvatske gradove uz Jadransko more, pokazale su ranije vizualizacije koje je objavio Climate Central. U slučaju daljnjeg brzog zagrijavanja planeta, koje će dodatno ubrzati podizanje mora, posljedice bi mogle biti katastrofalne, piše Zimo.