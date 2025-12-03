Katarina Peović na Facebooku brani petokraku: "Nema zakona protiv nje, nosila sam je..."

Katarina Peović oglasila se na društvenim mrežama povodom, kako tvrdi, podnošenja optužnog prijedloga protiv njezina stranačkog kolege Boška zbog remećenja javnog reda i mira. Prema Peović, razlog za postupanje policije jest to što je Boško na nedavnom prosvjedu nosio zastavu s crvenom zvijezdom petokrakom.

Peović navodi kako “ne postoji nijedan zakon u Republici Hrvatskoj koji kriminalizira zvijezdu petokraku” te ističe da ju je i sama nosila u Saboru i Gradskoj skupštini “redovito”, unatoč kritikama koje su, kaže, dolazile s desnog političkog spektra.

U objavi je prozvala dio desnice zbog “prijetnji na mrežama” i rastućeg nasilja u društvu, ističući kako smatra apsurdnim da se policija odlučila na postupanje u slučaju isticanja simbola.

“Drugu Bošku dajem svu podršku! Mi iz RF-a stajat ćemo uz njega svi ko(j) jedan!”, poručila je Peović, dodajući kako ju zanima na koji će način policija svoj postupak braniti pred sudom.

Iz policije zasad nije bilo službenih izjava o ovom slučaju niti detaljnijeg obrazloženja najavljenog optužnog prijedloga.