Katarina Peović: "Desnica u Europskom parlamentu ujedinjuje se protiv radnika i klime"

Političarka Katarina Peović na svom je Facebook profilu objavila oštro reagiranje na novonastale odnose snaga u Europskom parlamentu, optužujući desne i centrističke stranke da zajedničkim djelovanjem potkopavaju klimatske i radničke politike Europske unije.

Optužbe na račun novog saveza u Europskom parlamentu

Prema Peović, stranačka grupacija desnog centra Europske pučke stranke (EPP), u kojoj se nalazi i HDZ, formira većinu s radikalnom desnicom s ciljem ukidanja ili ublažavanja politika koje štite okoliš, klimu i radnička prava. Takav savez, tvrdi, opravdava se tezama o "pojednostavljivanju poslovanja" i jačanju "konkurentnosti EU biznisa", što Peović naziva klasičnom retorikom ekonomskih liberala.

"Ostvaruju se želje poduzetnika, dok se žrtvuje klima i ljudska prava. Naravno da je lakše poslovati kada ne moraju paziti na okoliš i kada mogu eksploatirati radnike", poručila je.

Peović je istaknula kako su, prema njezinu mišljenju, i hrvatske nominalno lijeve stranke — prvenstveno SDP i Možemo! — pridonijele sadašnjem rasporedu snaga time što su ljetos podržale reizbor Ursule von der Leyen. Peović tvrdi da je tada javnosti prodavana "manje zlo" logika, uz obećanja da će upravo von der Leyen biti brana od najtvrđih desnih opcija.

Povijesne paralele i upozorenja

U objavi je povukla paralelu s 1930-ima, navodeći kako i socijaldemokrati sada priznaju da suradnja EPP-a i radikalne desnice podsjeća na vrijeme kada su konzervativci i liberali surađivali s Hitlerom i time, tvrdi Peović, omogućili nacistima preuzimanje vlasti.

Ekstremna desnica, smatra, dosljedno stoji uz "fosilni i svaki drugi kapital" te pouzdano brani interese ekonomskih elita, što objašnjava i njihovo negiranje klimatskih promjena.

Prema Peović, EU elite često njeguju umjereni imidž političkog centra, ali "masku skidaju" kada je potrebno štititi privilegije i dosadašnji način poslovanja. "Interese tih elita zastupaju svi, samo neki otvorenije, a neki prikrivenije", navela je.

Poziv na radničko predstavništvo u EU parlamentu

Peović je zaključila kako radni ljudi Europe trebaju istinske predstavnike u Europskom parlamentu — one koji će "beskompromisno braniti interese većine, a ne bogate manjine".