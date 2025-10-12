Katamaran Split–Supetar-Split besplatan za sve putnike prvih dana!

Grad Supetar i otok Brač prije nekoliko dana dobili su službeno odobrenje Agencije za obalni linijski promet za uspostavu katamaranske linije koja povezuje Supetar sa kopnom. Potvrdila je to utorak putem Facebooka, Ivana Marković gradonačelnica Supetra.

Katamaranska linija počinje s radom 13. listopada 2025., a detaljan plovidbeni red bit će dostupan na službenim stranicama Agencije za linijski i obalni prijevoz.

Sada su se oglaslii iz Krilo Fast Ferries.

- Dragi naši putnici,

s veseljem Vas obavještavamo da će vožnja katamaranom na liniji Split – Supetar – Split tijekom prva tri dana biti potpuno besplatna, kao znak ponosa i dobre volje!

Dakle, 13., 14. i 15. listopada - napisali su.