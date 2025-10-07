Povijesni korak za otok Brač: Katamaran konačno spaja Supetar sa Splitom!

Grad Supetar i otok Brač dobili su službeno odobrenje Agencije za obalni linijski promet za uspostavu katamaranske linije koja povezuje Supetar sa kopnom. Potvrdila je to putem Facebooka, Ivana Marković gradonačelnica Supetra.

Riječ je o povijesnom trenutku za otočane, koji će sada imati bržu i moderniju povezanost s ostatkom Hrvatske.

Katamaranska linija počinje s radom 13. listopada 2025., a detaljan plovidbeni red bit će dostupan na službenim stranicama Agencije za linijski i obalni prijevoz.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković istaknula je kako će nova linija značajno unaprijediti svakodnevni život otočana, ali i turističku sezonu:

'Ovo je veliki iskorak za naš grad i naš otok. Otvara nove mogućnosti dolazaka i izleta te doprinosi boljoj povezanosti Brača sa Splitom i drugim mjestima na otoku.'

Naglasila je da ovo nije kraj borbe za bolje pomorske veze te najavila daljnje inicijative:

- smanjenje cijene karte za putnike koji putuju na kopno ili dolaze na otok;

- proglašenje linije državnom;

- povećanje broja trajektnih linija prema stvarnim potrebama;

- usklađivanje brzobrodske linije s trajektnom;

- dodatna povezanost s drugim mjestima na otoku.

'Hvala svima na podršci - zajedno gradimo bolju budućnost za naš Brač!', poručila je gradonačelnica.