Godinama prebacivao novac s računa tvrtke? Policija ga sumnjiči za štetu od 1,88 milijuna eura

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“ i „Krivotvorenje službene ili poslovne isprave“.

Sumnja se da je osumnjičenik kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivničko-križevačke županije počinio kazneno djelo „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, na način da je od siječnja 2017. do prosinca 2025. godine u više navrata s računa tvrtke, čiji je bio zaposlenik, neovlašteno uplatio ukupan novčani iznos od 1.884.000,00 eura na privatne račune, čime je tvrtku oštetio za navedeni novčani iznos.

Također, sumnja se da je počinio kazneno djelo „Krivotvorenje službene ili poslovne isprave“ na način da je navedene uplate u poslovnim knjigama tvrtke knjiženjem lažno prikazao da su utrošena u poslovne svrhe.

Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.