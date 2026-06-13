FOTO Noć za pamćenje u Vodicama: Grupa Boss predstavila ljetni hit i okupila velika glazbena imena

Raskošnom večerom i ludom zabavom uz vino, autohtonu dalmatinsku spizu, miris mora i zajedničku pjesmu do ranih jutarnjih sati, popularna splitska grupa Boss u društvu prijatelja i kolega s estrade obilježila je početak ovogodišnjeg CMC festivala u Vodicama.

Na promociju njihovog zaraznog ljetnog hita "Ma nemoj me..." stigli su Željko Bebek sa suprugom Ružicom i sinom Zvonimirom, Neda Ukraden i Alka Vuica iz Zagreba kao i Antonio Maričević, donedavni pjevač Hrvatskih Ruža; Andrea Šušnjara i Teo Grčić iz Splita, Nika Komadina iz Rijeke kao i trenutno najveća slovenska zvijezda Luka Basi sa svojim producentom Raayom iz Ljubljane. Prvi put je na CMC zbog ove večere stigao i skladatelj i tekstopisac Dragan Brajović Braja, ujedno i autor ovog Bossovog ljetnog hita kojim je najavio svoj veliki povratak na hrvatsko tržište.

Kad se suradnici i prijatelji na estradi sretnu nakon dugo vremena prvo padne neka priča, razmjena dogodovština, ali ubrzo, sasvim spontano, krene i pjesma koju im nitko ne bi mogao zaustaviti.

Već s prvim taktovima, čim su zasvirali, Kristian Ordulj, Andrea Aužina, Adrijan Aco Marinčić, Mladen Kalebić, Davor Delić i Marin Katić okupljeni kao 'šefovi zabave' u splitsku grupu Boss, malo je tko od uzvanika ostao ravnodušan. Njihovi estradni prijatelji i kolege prvo su ih glasno podržali aplauzom, a potom su im se jedan za drugim pridruživali na pozornici kako bi zajedno jedni druge darivali pjesmom.

-Neočekivani dueti, spontane izvedbe koje čuješ sad i tko zna kad, ekipa glazbenika zajedno u pjesmi samo u toj jednoj magičnoj noći na ovakvoj večeri i atmosfera prijateljstva u kojoj dočekujemo jutra... upravo je to razlog zbog čega dolazim na ovaj festival već godinama, istaknuo je autor Dušan Bačić koji je na promociju grupe Boss stigao u pratnji supruge Lidije i glazbenog producenta Dejana Nikolića.

I doista, rijetko se kada može vidjeti i čuti Neda Ukraden koja pjeva Mišu, Luka Basi Grdovića, Teo Grčić Massima, Antonio Maričević Olivera, Nika Komadina Doris, Andrea Šušnjara hitove od Meri ili Kristian koji kad zapjeva Čolu sve stane... I tako u krug. Čitavu noć.

Ovom promocijom na festivalu splitska grupa Boss dala je naslutiti kako ih doista očekuje vruće, radno ljeto, ali i mnogobrojne suradnje koje će puniti novinske stupce do kraja godine.