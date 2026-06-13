AUSTRIJA Tragedija u školskoj knjižnici: pronađena mrtva učiteljica, osumnjičeni kolega počinio samoubojstvo

Teška tragedija potresla je u petak navečer austrijsku saveznu pokrajinu Gornju Austriju. Prema navodima austrijskih medija, 29-godišnji učitelj navodno je u prostorijama srednje škole u Taufkirchenu an der Pram usmrtio svoju 28-godišnju kolegicu, nakon čega je pobjegao automobilom i počinio samoubojstvo.

Tijelo žene pronađeno u školskoj knjižnici

U petak navečer, oko 18 sati, tijelo 28-godišnje žene pronađeno je u zgradi srednje škole u Taufkirchenu an der Pram, mjestu s oko 2.900 stanovnika u okrugu Schärding. Prema prvim informacijama, zločin se dogodio u školskoj knjižnici, piše Fenix magazin.

Kako navode austrijski mediji, članovi obitelji mlade žene prethodno su se zabrinuli jer se nije vratila kući. Zbog toga su je potražili u školi, gdje je potom pronađena mrtva.

Osumnjičeni pronađen mrtav nakon slijetanja automobilom

U petak navečer, voditelj Državnog odvjetništva u Riedu, Alois Ebner, potvrdio je slučaj za austrijske medije. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, osumnjičeni je nakon zločina napustio mjesto događaja automobilom.

„Počinitelj se nakon djela odvezao automobilom. Prema prvim rezultatima istrage, u vozilu u pokretu počinio je samoubojstvo pucnjem iz vatrenog oružja“, izjavio je Ebner.

Nedugo nakon toga, automobil je udario u stablo. Vozilo je pronađeno približno 20 kilometara od mjesta zločina, a 29-godišnjak je u trenutku pronalaska već bio mrtav. Istražitelji, na temelju tragova pronađenih na mjestu događaja, polaze od pretpostavke da je riječ o samoubojstvu. Prema dostupnim informacijama, na tijelu muškarca uočena je prostrijelna rana u području glave.

Istražitelji sumnjaju na zločin povezan s bivšom vezom

Trenutačno se utvrđuju sve okolnosti i motivi tragedije. Prema prvim informacijama, istražitelji slučaj promatraju kao mogući zločin povezan s prethodnim partnerskim odnosom između dvoje kolega.

„Detaljne okolnosti još se razjašnjavaju, ali prema prvim informacijama postoji sumnja da je riječ o zločinu povezanom s vezom. Na mjestu događaja rade kriminalistički tehničari i pripadnici odjela za teška kaznena djela Pokrajinskog kriminalističkog ureda. Za oba tijela naložena je obdukcija“, rekao je Ebner.

Prema policijskim navodima, 29-godišnji muškarac i 28-godišnja žena ranije su bili u ljubavnoj vezi.

Nema naznaka o umiješanosti drugih osoba

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, nema pokazatelja da su u događaj bile uključene druge osobe. Policija i državno odvjetništvo nastavljaju kriminalističku obradu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, piše Fenix magazin.

Rezultati obdukcije i daljnjih vještačenja trebali bi pružiti dodatne odgovore o tijeku događaja i motivima koji stoje iza ovog slučaja.