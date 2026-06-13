ChatGPT ponovno pod pravnim pritiskom: Tužitelji istražuju moguće obmanjujuće prakse

Koalicija američkih javnih tužitelja otvorila je istragu protiv američke tvrtke za umjetnu inteligenciju OpenAI, tvorca popularne aplikacije ChatGPT, objavio je u petak Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upućene u istragu.

Tvrtka je u petak dobila sudski nalog da preda dokumente vezane za širok raspon svojih aktivnosti te učinke na korisnike, uključujući oglašavanje, zadržavanje korisnika te upravljanje korisničkim i zdravstvenim podacima, prema izvješću.

Obmanjujuće prakse

Sudski nalog, koji je poslala njujorška javna tužiteljica, također traži informacije o aktivnostima vezanim za maloljetnike i osobe treće životne dobi, o modelima dubokog učenja i unutarnjim politikama tvrtke, objavio je WSJ, piše Telegram.

Istraga predstavlja najnoviji pravni izazov za OpenAI, protiv kojeg je Florida već podigla tužbu zbog navodnih obmanjujućih praksi na njegovoj platformi ChatGPT.

Moćna tehnologija

Izvor je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o istrazi koja još nije objavljena.

Glasnogovornik tvrtke je kazao: “Umjetna inteligencija je nova i moćna tehnologija te mi svakoga dana radimo na tome kako bismo na odgovoran način donijeli njene pogodnosti ljudima. Ozbiljno shvaćamo zabrinutosti javnih tužitelja te namjeravamo konstruktivno surađivati s njihovim uredima”.

Tužba zbog samoubojstva

Glasnogovornik njujorške javne tužiteljice nije zasad odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Do izvješća je došlo nedugo nakon što je OpenAI predao zahtjev za javnu ponudu dionica (IPO), za koju je izvor rekao da bi do nje moglo doći već u rujnu s vrijednošću tvrtke do bilijun dolara.

Također, Kanađanka je u četvrtak podigla tužbu protiv OpenAI-a i njegovog šefa Sama Altmana na američkom sudu u četvrtak, tvrdeći da je ChatGPT potaknuo njenu kćer da si oduzme život.