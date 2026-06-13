VJEROVALI ILI NE Englezi u problemu uoči Hrvatske: Lopovi im ukrali kopačke i lopte

Engleska reprezentacija ostala je bez dijela opreme za trening uoči dolaska u Kansas City, priopćila je lokalna policija, nakon što je provaljeno u vozilo koje je prevozilo opremu prema njihovoj bazi za Svjetsko prvenstvo, piše Reuters.

Incident se dogodio tijekom prijevoza opreme iz engleske predturnirske baze na Floridi do Swope Soccer Villagea, gdje je trebala biti dostavljena prije nego što reprezentacija započne treninge nakon dolaska u Kansas City u subotu, prenosi HRT.

- Istražujemo moguću krađu opreme iz timskog vozila koje je stiglo u Kansas City, a iz kojeg su večeras nestali određeni predmeti, priopćila je policija.

- Istraga je u tijeku. Dvije osobe od interesa privedene su radi daljnje istrage.

Prema navodima britanskih medija, među ukradenim predmetima nalaze se lopte i kopačke.

Reuters je kontaktirao Engleski nogometni savez radi komentara.

Krađa bi mogla utjecati na pripreme Engleske za prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, koja se igra u srijedu u Dallasu.