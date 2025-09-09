Katalinić nakon golijade na Maksimiru: 'Neriješen rezultat u Češkoj nam je dosta, ali uvijek treba ići po pobjedu!'

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu 4:0 protiv Crne Gore na stadionu Maksimir.

Ovom pobjedom Vatreni su zadržali stopostotni učinak u prva četiri kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Pobjeda je još značajnija nakon blijedog izdanja na Farskim Otocima, a ujedno je poslužila i kao savršena uvertira za rođendansku proslavu našeg kapetana Luke Modrića. U svlačionici ga je dočekala torta i veselo društvo suigrača te stručnog stožera, povodom njegova 40. rođendana.

Za komentar smo kontaktirali Ivana Katalinića, najtrofejnijeg hajdukovca – i kao vratara i kao trenera – koji je Bijele doveo do jednog od najvećih klupskih uspjeha: četvrtfinala Lige prvaka protiv slavnog Ajaxa. Bio je i pomoćnik izborniku Miroslavu Ćiri Blaževiću u osvajanju brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Ivan Katalinić poručuje:

"Najbitnije je da su bodovi tu i da smo na pragu ispunjenja cilja – plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. Nama je sada dovoljan i neriješen rezultat u Češkoj za osiguranje prolaska, i to je najvažnije za hrvatski nogomet i Hrvatsku.

Naravno, uvijek treba ići na pobjedu. Ne bih nikoga od igrača posebno izdvajao jer, kako kaže izbornik Dalić, jednom iskoči jedan, drugi put drugi. Sada se treba dobro pripremiti za nastup na Svjetskom prvenstvu."