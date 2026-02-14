Kaštelanski svećenik koji je hit na TikToku gostovat će u splitskoj župi

U sklopu projekta Četvrtak za dušu, don Ivan Terze, Studentski pastoral SMN te Župa Presvetog Srca Isusova Visoka organiziraju Korizmeni hod mladih pod geslom:

„Duh postojan obnovi u meni“

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Riječ je o korizmenoj inicijativi koja kroz molitvu, post, pokoru i zajedništvo želi pomoći mladima i obiteljima da dublje prožive korizmeno vrijeme i obnove svoj odnos s Bogom.

Program korizmenog hoda – Korizmeni četvrtci

2. – Čista srijedaNakon svete mise slijedi izvlačenje pokora i podjela korizmenih knjižica. 2. – don Tomislav LukačTema: „Bog ne gleda kao što gleda čovjek“Podnaslov: Kako vidim sebe, a kako me Gospodin vidi 2. – don Ivan TerzeTema: „Nemam nego tebe, o Gospode!“ (Est 4, 17t)Podnaslov: Usamljenost – prilika za susret s Gospodinom 3. – don Ivan TerzeTema: „Svojom ćete se postojanošću spasiti“ (Lk 21, 19)Podnaslov: Strpljivost u neželjenoj patnji 3. – don Ivan TerzeTema: „Mlak si ili goriš sav“Podnaslov: Mlakost – prepreka ostvarenja Božje volje u mom životu 3. – Svetkovina sv. JosipaTema: „S kim si, takav si“Podnaslov: „Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!“ (Mt 5, 8) 3. – fra Marin KaračićTema: Zahvalnost – pravednost prema BoguPodnaslov: Prisjećam li se Božjih dobročinstava ili zaboravljam na Gospodina

Susreti započinju u 19:00 sati svetom misom, nakon koje slijede nagovor i euharistijsko klanjanje.

Korizmena knjižica

Bratstvo sv. Mihaela arkanđela pripremilo je korizmenu knjižicu s razmatranjima dnevnih misnih čitanja kroz cijelu korizmu.

Knjižicu možete preuzeti u župi na Visokoj ili u PDF-formatu na ovom linku.

Poticaj na pokoru, molitvu i post

Ova inicijativa usmjerena je na zajedničko obraćenje, zagovornu molitvu i čin ljubavi prema Bogu. Crkva nas uči da zadovoljština nije pokušaj nadoknađivanja grijeha vlastitim snagama, nego odgovor ljubavi na Božje milosrđe. Krist je jedini Otkupitelj, a mi sudjelujemo molitvom, postom i djelima pokore, sjedinjeni s Njegovom žrtvom.

Ciljevi inicijative:

dati zadovoljštinu i zagovor za grijehe bogopsovke i svetogrđa

probuditi svijest o svetosti Božjeg imena

potaknuti osobno i obiteljsko obraćenje

osnažiti zajedništvo župe u molitvi i postu

Tko može sudjelovati?

Pozivaju se najmanje 40 obitelji ili pojedinaca koji slobodno pristaju sudjelovati.

Svaka obitelj ili pojedinac preuzima jedan dan u korizmi (ili jedan tjedan, po potrebi).

Načini sudjelovanja

Molitva:

krunica (po mogućnosti otajstva Muke Gospodnje)

litanije Presvetom Srcu Isusovu

molitva čina zadovoljštine

čitanje Evanđelja i kratka šutnja

Post i odricanje:

post o kruhu i vodi (ako je zdravstveno moguće)

post od određene vrste hrane

odricanje od medija i zabave

djela milosrđa: darovano vrijeme, slušanje, pomoć potrebitima

Prijave su moguće u sakristiji ili župnom uredu na Visokoj.

Prvi gost: don Tomislav Lukač

Prvi korizmeni gost je don Tomislav Lukač, svećenik poznat po blizini s mladima, jednostavnom i životnom navještaju Evanđelja te naglasku na osobni odnos s Bogom. U svom pastoralnom djelovanju često govori o identitetu čovjeka pred Bogom, nutarnjem ozdravljenju i istini o čovjeku kakvu Bog vidi.

Na susretu 19. veljače predvodit će nagovor na temu:

„Bog ne gleda kao što gleda čovjek“

Kako vidim sebe, a kako me Gospodin vidi

Ova tema snažno nas uvodi u korizmeno vrijeme, pozivajući na iskren pogled u vlastito srce i dopuštanje Bogu da nas gleda, prihvaća i preobražava.