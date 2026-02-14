Kaštelanski svećenik koji je hit na TikToku gostovat će u splitskoj župi

U sklopu projekta Četvrtak za dušu, don Ivan Terze, Studentski pastoral SMN te Župa Presvetog Srca Isusova Visoka organiziraju Korizmeni hod mladih pod geslom:
„Duh postojan obnovi u meni“
Riječ je o korizmenoj inicijativi koja kroz molitvu, post, pokoru i zajedništvo želi pomoći mladima i obiteljima da dublje prožive korizmeno vrijeme i obnove svoj odnos s Bogom.
Program korizmenog hoda – Korizmeni četvrtci
- 2. – Čista srijedaNakon svete mise slijedi izvlačenje pokora i podjela korizmenih knjižica.
- 2. – don Tomislav LukačTema: „Bog ne gleda kao što gleda čovjek“Podnaslov: Kako vidim sebe, a kako me Gospodin vidi
- 2. – don Ivan TerzeTema: „Nemam nego tebe, o Gospode!“ (Est 4, 17t)Podnaslov: Usamljenost – prilika za susret s Gospodinom
- 3. – don Ivan TerzeTema: „Svojom ćete se postojanošću spasiti“ (Lk 21, 19)Podnaslov: Strpljivost u neželjenoj patnji
- 3. – don Ivan TerzeTema: „Mlak si ili goriš sav“Podnaslov: Mlakost – prepreka ostvarenja Božje volje u mom životu
- 3. – Svetkovina sv. JosipaTema: „S kim si, takav si“Podnaslov: „Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!“ (Mt 5, 8)
- 3. – fra Marin KaračićTema: Zahvalnost – pravednost prema BoguPodnaslov: Prisjećam li se Božjih dobročinstava ili zaboravljam na Gospodina
Susreti započinju u 19:00 sati svetom misom, nakon koje slijede nagovor i euharistijsko klanjanje.
Korizmena knjižica
Bratstvo sv. Mihaela arkanđela pripremilo je korizmenu knjižicu s razmatranjima dnevnih misnih čitanja kroz cijelu korizmu.
Knjižicu možete preuzeti u župi na Visokoj ili u PDF-formatu na ovom linku.
Poticaj na pokoru, molitvu i post
Ova inicijativa usmjerena je na zajedničko obraćenje, zagovornu molitvu i čin ljubavi prema Bogu. Crkva nas uči da zadovoljština nije pokušaj nadoknađivanja grijeha vlastitim snagama, nego odgovor ljubavi na Božje milosrđe. Krist je jedini Otkupitelj, a mi sudjelujemo molitvom, postom i djelima pokore, sjedinjeni s Njegovom žrtvom.
Ciljevi inicijative:
- dati zadovoljštinu i zagovor za grijehe bogopsovke i svetogrđa
- probuditi svijest o svetosti Božjeg imena
- potaknuti osobno i obiteljsko obraćenje
- osnažiti zajedništvo župe u molitvi i postu
Tko može sudjelovati?
Pozivaju se najmanje 40 obitelji ili pojedinaca koji slobodno pristaju sudjelovati.
Svaka obitelj ili pojedinac preuzima jedan dan u korizmi (ili jedan tjedan, po potrebi).
Načini sudjelovanja
Molitva:
- krunica (po mogućnosti otajstva Muke Gospodnje)
- litanije Presvetom Srcu Isusovu
- molitva čina zadovoljštine
- čitanje Evanđelja i kratka šutnja
Post i odricanje:
- post o kruhu i vodi (ako je zdravstveno moguće)
- post od određene vrste hrane
- odricanje od medija i zabave
- djela milosrđa: darovano vrijeme, slušanje, pomoć potrebitima
Prijave su moguće u sakristiji ili župnom uredu na Visokoj.
Prvi gost: don Tomislav Lukač
Prvi korizmeni gost je don Tomislav Lukač, svećenik poznat po blizini s mladima, jednostavnom i životnom navještaju Evanđelja te naglasku na osobni odnos s Bogom. U svom pastoralnom djelovanju često govori o identitetu čovjeka pred Bogom, nutarnjem ozdravljenju i istini o čovjeku kakvu Bog vidi.
Na susretu 19. veljače predvodit će nagovor na temu:
„Bog ne gleda kao što gleda čovjek“
Kako vidim sebe, a kako me Gospodin vidi
Ova tema snažno nas uvodi u korizmeno vrijeme, pozivajući na iskren pogled u vlastito srce i dopuštanje Bogu da nas gleda, prihvaća i preobražava.